SABATO 3 AGOSTO 2019



MUSEO NAZIONALE ARCHEOLOGICO - CASTELLO DI GIOIA DEL COLLE

Ore 21.30- Federico II nel racconto

Visita Teatralizzata di e con Gianluigi Belsito



PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE SANNACE

Ore 20.30- Una notte a Monte Sannace





Apertura straordinaria serale ore 20.00 – 23.00

(Ultimo ingresso al pubblico ore 22.30)





In occasione delle aperture straordinarie serali indette dal MiBAC in tutti i luoghi della cultura statali, sabato 3 agosto 2019 dalle ore 20.00 il Museo Nazionale Archeologico di Gioia del Colle ed il Parco Archeologico di Monte Sannace presentano una serie di attività serali organizzate in collaborazione con NovaApulia, società concessionaria del Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e per la gestione integrata dei servizi nei Castelli e nei Musei statali in Puglia.

Qui di seguito il programma delle attività:



Museo Nazionale Archeologico di Gioia del Colle



Ore 21.30- visita teatralizzata “Federico II nel racconto” di e con Gianluigi Belsito.

Dall’unione di Enrico IV Hohenstaufen con Costanza d’Altavilla, dalla nascita alla scomparsa del Puer Apuliae, Federico II nel racconto è una visita teatralizzata itinerante che mostra il legame profondo con la nostra terra e svela figure diverse che sono state accanto al mitico Imperatore svevo: dal rapporto controverso con i Pontefici, alle curiosità chiarite da uomini di scienza, curiosando tra mogli, amate e amanti. La visita teatralizza che Gianluigi Belsito, della Compagnia “Il teatro del Viaggio”, porta scena in uno dei più bei castelli federiciani di Puglia, segue un percorso itinerante, superando la classica struttura palcoscenico-platea eliminando totalmente la barriera tra attore e spettatori. Spostandosi da una sala all’altra, il maniero funge così da naturale scenografia, come in un film in costume.

La visita teatralizzata della durata di circa 60 minuti è compresa nel biglietto ordinario.

Parco Archeologico di Monte Sannace



Ore 20.30- Una notte a Monte Sannace, visita guidata con il Direttore del Parco Archeologico che si concluderà con la proiezione del filmato multimediale sul Parco recentemente realizzato.

La visita è compresa nel biglietto d’ingresso ordinario.



Per Informazioni e prenotazioni:

Nova Apulia – Castello di Gioia del Colle

Tel. 080.3491780; mail: castello.gioiadelcolle@novaapulia.it



Si ricorda inoltre che, in occasione degli eventi, entrambi i siti resteranno straordinariamente aperti al pubblico dalle ore 20.00 alle ore 23.00 (ultimo ingresso ore 22.30).