AS Basket Corato - DIRAMATO IL CALENDARIO PER LA STAGIONE 2019-2020 24/07/2019 La Lega Nazionale Pallacanestro ha ufficializzato il calendario di Serie B relativo alla stagione 2019/20. La prima novità riguarda la composizione dei gironi: il girone "Adriatico" della scorsa stagione di fatto non esiste più e Corato, assieme alle altre pugliesi Ruvo, Bisceglie e Nardò, è stata inserita nel girone D, in compagnia di squadre di Lazio, Campania e Basilicata.



Questo l'elenco completo delle squadre del girone D: Avellino, Bisceglie, Cassino, Corato, Formia, Nardò, Luiss Roma, Matera, Palestrina, Partenope Napoli, Pozzuoli, Ruvo di Puglia, Salerno, Scauri, Stella Azzurra Roma, Valmontone.



Un po' di curiosità: Scauri è la squadra che conta meno abitanti di tutto il girone D (7000 abitanti). La trasferta più lunga (doppia) nella capitale, contro Stella Azzurra e LUISS Roma (395 km), la trasferta più breve ovviamente, sarà quella di Ruvo di Puglia (solo 5 km). Avellino, dopo una stagione positiva in Serie A, va in B per problemi societari e questo non fa che accrescere il fascino di un girone già molto competitivo.



Dopo due anni consecutivi di esordi casalinghi (contro Ceglie e Chieti, con due sconfitte), nella prossima stagione i neroverdi giocheranno la prima gara lontani dal PalaLosito, in un palazzetto che rievoca ricordi bellissimi, seppur non vincenti: gli uomini di coach Gesmundo infatti il 29 settembre alle 18:00 torneranno al Pala Iaia di Palestrina, per una sfida subito difficilissima. L'esordio casalingo sette giorni più tardi contro l'Olimpia Matera.



Non tarderanno ad arrivare i derby: il primo, certamente quello più atteso contro Ruvo di Puglia, arriverà già alla sesta giornata, il 27 ottobre al PalaLosito. Due settimane più tardi sarà Nardò a far visita a Corato, infine il 15/12 i neroverdi andranno in quel di Bisceglie. Suggestiva l'ultima giornata: il 19 aprile sarà Corato-Salerno al PalaLosito.



Poco più di due mesi mancano all'inizio del campionato, ma la voglia di basket non si è mai placata e presto si entrerà nel vivo.