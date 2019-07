Grottaglie (Taranto) - GROTTAGLIE. TUTTO PRONTO PER LA TERZA EDIZIONE DEL MONDIAL TORNIANTI IN TOUR 24/07/2019 Venerdì 26 luglio, alle ore 20:30, la cerimonia di apertura nel Quartiere delle Ceramiche

Si avvicina l’atteso appuntamento con il Mondial Tornianti in Tour, che quest’anno sarà ospitato dalla Città di Grottaglie, il 26 e il 27 luglio, in corrispondenza con la decima edizione di Vino è Musica.



Per l’occasione il Quartiere delle Ceramiche sarà raggiunto dai maestri artigiani italiani e internazionali, pronti a sfidarsi in una gara senza esclusione di colpi con l’antico e nobile strumento del tornio.

Due le competizioni. Si parte il 26 luglio alle ore 18:00 con il campionato mondiale in tour esteta “I contenitori del vino”. Il premio andrà all’artigiano che avrà dimostrato tutta la sua abilità nella creazione di un manufatto dal grande valore artistico. Per l’occasione la giuria sarà composta da Ciro D’Alò, Sindaco Città di Grottaglie; Luca Lazzaro, Presidente GAL Magna Grecia e Confagricoltura Puglia; Francesco Motolese, maestro ceramista e Campione, per 13 volte, del Mondial Tornianti a Faenza; Mimmo Vestita, maestro ceramista e famoso collezionista di ceramica d’uso e da vino; Giuseppe Quaranta, rappresentate per il Sud Italia di Colorobbia.



Alle ore 22.30, il pubblico potrà assistere alla performance fuori gara: Io, il tornio e lo scuro – Throw in the Dark, un evento unico nel suo genere, in cui i tornianti bendati dovranno creare un oggetto artistico avvalendosi della sola memoria immaginativa e disponendo solamente delle “misure” prese con il tatto e utilizzando esclusivamente le proprie mani, la propria intuizione e del tornio da vasaio. Una prova ostica, quanto affascinante, che porterà gli artisti a superare i propri limiti. La giuria di questa gara è affidata al Liceo Artistico “V. Calò” di Grottaglie, che avrà come referente il Professore in discipline grafiche, pittoriche e scenografiche Giuseppe Filomeno e a Ciro Lenti della TECNOLOM snc.



Per il titolo di Campione mondiale in tour tecnico Maestri, l’appuntamento è per sabato 27 luglio alle ore 18:00. I concorrenti dovranno conseguire il miglior risultato tra le prove uniche di realizzazione del cilindro più alto e la ciotola più larga.

I giudici, incaricati alle misurazioni dei manufatti sono: Gino Geminiani, maestro torniante e vincitore dell'Esteta 2003-2004-2006, Roberto Reali, maestro torniante, e i ceramisti Mirta Morigi e Vittorio Ragazzini.



La cerimonia di apertura delle manifestazioni Mondial Tornianti e Vino è Musica, è prevista per venerdì 26 luglio 2019 ore 20.30, nell’area istituzionale “Direzione a Sud”, nel Quartiere delle Ceramiche. Modereranno Maristella Bagiolini e Giuseppe Barretta. Interverranno il Sindaco della Città di Grottaglie, Ciro D’Alò, il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, l’assessore regionale allo sviluppo economico, Cosimo Borraccino, Massimo Isola, Presidente dell'Associazione Italiana Città della Ceramica, Enza De Carolis, organizzatrice dell’evento “Vino è Musica”, Luca Lazzaro, Presidente Confagricoltura Puglia, Franco Peluso, Fiduciario Condotta Slow Food Grottaglie, Enzo Scivetti, Presidente concorso enologico Vino è Musica e Karin Meriot, Responsabile Eventi Italia del Concorso Mondiale di Bruxelles.



Questo il programma della manifestazione:



Venerdì 26 luglio 2019 | Campionato Mondiale Esteta “I contenitori del vino”

Ore 17.00 Verifica iscrizione partecipanti

Ore 17.30 Sorteggio pubblico dei turni

Ore 18.00 Inizio gara

Ore 22.30 Assegnazione dei punteggi

Performance speciale di tornianti bendati

Io, il tornio e lo scuro (performance fuori gara)

venerdì 26 luglio 2019, ore 22.30, Quartiere delle Ceramiche, Largo dell’Accoglienza.

Sabato 27 luglio 2019 | Campionato Mondiale in Tour Tecnico Maestri

Ore 17.00 Verifica iscrizione partecipanti

Ore 17,30 Sorteggio pubblico dei turni

Ore 18.00 Inizio gare

Ore 22.00 Classifica Finale e Premiazione dei Vincitori





Mondial Tornianti è un evento organizzato dal Comune di Grottaglie in collaborazione con A.I.C.C. Associazione Italiana Città della Ceramica, l’Ente Ceramica Faenza, GAL Magna Grecia, Colorobbia e il Distretto Urbano del Commercio di Grottaglie.