Bitonto (Bari) - Open Day sulla trasformazione in A.P.P.E.A. della Zona artigianale 25/07/2019 Domani (26 luglio) dalle 16 alle 20 il Centro Tecnologico FabLab Poliba (viale delle Nazioni) ospiterà l’Open Day per l’avvio ufficiale del percorso di partecipazione e co-progettazione sulle linee guida per la gestione della Zona Artigianale di Bitonto, che sarà convertita in Area Produttiva Paesaggisticamente ed Ecologicamente Attrezzata (A.P.P.E.A.).

Il programma dell’Open Day, il cui coordinamento scientifico è affidato al prof. Nicola Parisi, comprende la presentazione della proposta di piano di riconversione della Zona artigianale, l’analisi delle migliori esperienze realizzate in Italia, l’individuazione e l’analisi dei gruppi di portatori di interesse in relazione al piano di riconversione (stakeholder analysis), la presentazione dei forum di lavoro.

La riconversione della Zona Artigianale in APPEA, in attuazione delle linee guida volute dal Piano Paesaggistico Territoriale (PPTR) della Regione Puglia, rientra tre le principali direttrici del piano strategico Bitonto 2020.

La partecipazione all’Open Day è libera ed aperta a tutti gli interessati.