27 luglio - I Terraròss per l’evento “PizzicaTa” che si terrà a Pulsano (Taranto) 27/07/2019 Sabato 27 luglio i Terraròss, suonatori e menestrelli della bassa Murgia, si esibiranno nell’area mercato di Pulsano (Ta) per la seconda e ultima giornata di “PizzicaTa” doppio evento organizzato dall’Associazione “Senza Numero Civico”, in collaborazione con l’Associazione “Pulsano d’A mare”, col Patrocinio del Comune di Pulsano e della Regione Puglia.

Nell’ultimo weekend di luglio, il comune tarantino ha scelto di festeggiare la danza popolare attribuita particolarmente a Taranto e a tutto il Salento, allestendo via Caduti di Nassirya con numerosi stand di vino, prodotti tipici e stand di artigianato, proponendo gratuitamente in serata due performance musicali, venerdì i mandatari e sabato la formazione capitanata da Dominique Antonacci.

Insieme al frontman, voce e percussionista del gruppo, ci saranno Giuseppe De Santo, Annarita Di Leo, Vito Gentile, Antonio De Santo, Carlo Porfido, Nico Vignola, Stefano Pepe, che proporranno uno show fatto di pizziche, tarantelle e tamburiate, coadiuvati dalle ballerine Caterina Totaro, Miriana Gentile e Ornella Cavallo.

“Il nostro spettacolo – ha spiegato il cantante Dominique - coinvolge molto il pubblico facendolo diventare parte integrante. In tal modo abbattiamo letteralmente la quarta parete e lo facciamo con la musica, la semplicità, la genuinità, la teatralità, la simpatia, e la travolgente forza che ci contraddistinguono. È questa la nostra originalità, noi vogliamo divertirci con il nostro pubblico, in modo che ogni serata sia indimenticabile per loro e anche per noi”.

Il gruppo Terraròss si è formato come un progetto di ricerca, atto a riscoprire e valorizzare la cultura di un tempo. Nel 2006 infatti Dominique Antonacci e Giuseppe De Santo, entrambi già musicisti, residenti a Roma per lavoro, hanno iniziato a suonare insieme con l’intento che attraverso la musica ci si riuscisse ad avvicinare maggiormente alle nostre più profonde tradizioni.

“Sono ormai tanti anni che giriamo interrottamente e di improvvisazione sembrerebbe che ce ne sia tanta, ma in realtà c'è un copione già scritto che noi rispettiamo alla lettera. Nonostante ciò, ai miei ragazzi riservo ogni sera dei momenti nuovi, che servono per fare gruppo e non far abbassare la guardia”.

Durante l’esibizione, che avrà inizio intorno alle 22, saranno proposti sia i brani più apprezzati dei Terraròss come “Apulia”, “Ze Vecinze”, “All’alì” e altre ancora che le canzoni della tradizione popolare meridionale, riproposte con la simpatia e l’ilarità che contraddistingue il gruppo. Alla musica, inoltre si aggiungeranno sketch e gags proposte per coinvolgere i presenti.



Area Mercato – Via Caduti di Nassirya – Pulsano (Ta)

Info: www.terraross.it

Inizio spettacolo: 21:45