Immagine: © Karina Kiczek Corsano (Lecce) - Presentata la XV edizione Danzare la Terra 25/07/2019 “Il viaggio interiore” di Danzare la Terra, tra misticismo e cultura popolare

Torna la XV edizione del laboratorio residenziale a cura di Tarantarte

Dal 28 luglio al 3 agosto 2019 - Corsano (Lecce)



La XV edizione del laboratorio residenziale Danzare la Terra varcherà i confini del Mediterraneo per “Il viaggio interiore”, tra atmosfere mistiche e uno studio sempre più ampio delle danze rituali dei Sud del mondo.



A Corsano (Lecce), nell’Ex Macello, dal 28 luglio al 3 agosto 2019, si terrà il laboratorio residenziale a cura dell’Asd Tarantarte con la direzione artistica di Maristella Martella. Danzare la Terra racconterà con linguaggi artistici diversi storie vicine e lontane, storie di popoli e di singoli, di migrazioni e difesa dell'ambiente indagati sotto la guida di maestri, studiosi e artisti provenienti da diverse parti del mondo e dal Mediterraneo. Ospiti d’onore di questa edizione saranno Parvathy Baul (Bengala, India), guru della tradizione indiana Baul; la drammaturga Amaranta Osorio (Colombia, Messico), il fotografo Luciano Ferrara (Napoli, Italia) e il regista Edoardo Winspeare per un’esplorazione che raggiungerà tradizioni e culture affascinanti e uniche. Il programma prevede stage intensivi di danza e laboratori aperti a danzatori professionisti o semplici appassionati (per iscrizioni 349561471), incontri e scambi culturali, proiezioni cinematografiche, spettacoli e concerti (ingresso libero) che culmineranno con l'appuntamento annuale del 3 agosto “[S]radicamento”, una festa che mette insieme performance di danza, incursioni teatrali, musica e degustazioni, sempre a Corsano, in un connubio tra multiculturalità e tradizione locale. Danzare la Terra è un progetto dell'associazione Tarantarte, realizzato in partenariato con Saietta Film, LiquidFarm, co-finanziato dal programma straordinario 2018 in materia di cultura e spettacolo della Regione Puglia (Assessorato industria turistica e culturale – Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio). È realizzato con il supporto di Comune di Corsano, Comune di Corigliano d’Otranto, Comune di Tricase, Comune di Tiggiano, Comune di Ugento, associazione Meditinere, CSVSalento, Seyf, Liceo Statale Comi Tricase, Gal Capo Santa Maria di Leuca, Gal Porta a Levante, Sac "Porta d'Oriente" - Ente parco naturale regionale "Costa Otranto Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase".

_______________________________________________________________

C’è un elemento straordinario che accomuna le danze rituali nel mondo. È la passione nel tramandare di generazione in generazione e trasmettere nel mondo culture molto diverse tra loro. La XV edizione del laboratorio residenziale Danzare la Terra è dedicata a “Il viaggio interiore”, una ricerca e uno studio artistico e multidisciplinare che allarga i suoi confini oltre il Mediterraneo e si spingerà in India e in Colombia per un racconto corale dalle sfumature mistiche e spirituali. Dal 28 luglio al 3 agosto 2019, l’ex Macello (in via Campo la Donna) a Corsano (Lecce), ospiterà il laboratorio residenziale a cura della compagnia Tarantarte con la direzione artistica della coreografa Maristella Martella, con il coordinamento delle insegnanti Silvia De Ronzo, Manuela Rorro, Laura De Ronzo. Danzare la Terra è un progetto dell'associazione Tarantarte, realizzato in partenariato con Saietta Film, LiquidFarm, co-finanziato dal programma straordinario 2018 in materia di cultura e spettacolo della Regione Puglia (Assessorato industria turistica e culturale – Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio). È realizzato con il supporto di Comune di Corsano, Comune di Corigliano d’Otranto, Comune di Tricase, Comune di Tiggiano, Comune di Ugento, associazione Meditinere, CSVSalento, Seyf, Liceo Statale Comi Tricase, Gal Capo Santa Maria di Leuca, Gal Porta a Levante, Sac "Porta d'Oriente" - Ente parco naturale regionale "Costa Otranto Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase".

Presentata ufficialmente la XV edizione, nell’auditorium del Polo bibliomuseale di Lecce alla presenza di Maristella Martella, direttrice artistica di Tarantarte e coreografa; Loredana Capone, assessore regionale all’Industria turistica e culturale; Dina Manti, sindaca di Corigliano d’Otranto partner del progetto; Antonella Nicolì, assessore alla Cultura del Comune di Corsano. “La XV edizione di Danzare la Terra rappresenta un momento importante del percorso artistico dell’associazione Tarantarte – commenta Maristella Martella – nel corso degli anni sono stati tanti gli incontri e le contaminazioni culturali intorno allo studio delle danze rituali. La super ospite quest’anno sarà Parvathy Baul una danzatrice esperta, una performer internazionale e anche una sacerdotessa della tradizione indiana e la sua presenza nello spazio che ospita le nostre attività nell’Ex Macello di Corsano è per me carico di significato”. Per l’assessore Loredana Capone “è un'occasione straordinaria per il Comune di Corsano proporre all'interno di un luogo che viene recuperato e viene restituito alla città un bellissimo festival che richiama la danza, la musica ma anche la capacità di aggregazione di una comunità. Le operatrici culturali come Maristella dimostrano di sapere cogliere le istanze del momento puntando sulla cultura e sul turismo culturale promuovendo proprio la danza che è un po’ la cenerentola dello spettacolo dal vivo”. Grande sostegno anche dalla sindaca Dina Manti la quale sottolinea che “a Corigliano d’Otranto da tempo ospitiamo artisti provenienti da diverse parti del mondo insieme a Maristella e ai suoi progetti, che il Comune sostiene come partner, prestando una grande attenzione ai temi ancestrali, che riguardano le nostre radici e allo stesso tempo dare un ruolo importante a tutto ciò che rappresenta la danza e le residenze d’artista sono un’occasione bellissima per cominciare ad aprire un percorso condiviso anche con gli altri comuni e in questo caso con Corsano”. E proprio a Corsano “è in atto un processo in evoluzione – commenta l’assessore Antonella Nicolì - perché non si può definire una residenza solo didattica e formativa, abbraccia la danza ma anche altre discipline come la musica, il teatro, la fotografia, la poesia e le narrazioni di un territorio che ha la capacità di tessere relazioni con altri enti pubblici, con altre associazioni, con altri operatori culturali e con la comunità di persone che vivono nei luoghi in cui tutto questo si svolge”.

La XV edizione di Danzare la Terra sarà straordinaria per l’importanza degli ospiti internazionali. Quest'anno con i diversi linguaggi dell’arte si sperimenterà la trasformazione interiore insieme a Parvathy Baul, una guru della tradizione indiana. Parvathy, discendente del raro lignaggio Baul, è riconosciuta come la più famosa interprete di Baul al mondo. Canterà, danzerà e condividerà con i partecipanti alla residenza un profondo significato devozionale. La sua raffinata pratica intreccia insieme fili che hanno origine dal buddismo Sahajiya, dal Sufismo turco e dall'Induismo bengalese. La tradizione Baul è di devozione (bhakti) e si esprime principalmente attraverso la musica e il movimento. Una tradizione mistica yogica che risale a più di 15 secoli fa e attinge dal Sufismo, dal Buddismo, dal Vaishnavismo e dal Tantra. Insieme a lei sarà ospite anche la performer e drammaturga Amaranta Osorio (Colombia, Messico). E per completare la commistione culturale internazionale con la tradizione italiana, sarà ospite anche il fotografo Luciano Ferrara (Napoli, Italia) con il quale, attraverso un percorso per immagini e scatti di vita reale, emergerà la componente devozionale di alcune danze del sud Italia (tammurriate, tarantelle in occasioni religiose) sperimentando l'incontro di tradizioni così lontane per trovarne differenze e similitudini.

Il programma della residenza si articolerà in diverse tipologie di attività: workshop, stage di danza, incontri, performance, incursioni teatrali e due serate speciali. Gli stage di danza verteranno sui laboratori di tarantelle del sud Italia con le masterclass a cura di Maristella Martella e quella su Yoga and songs con Parvathy Baul. Il laboratorio è aperto a danzatori professionisti o semplici appassionati che vogliano conoscere o approfondire lo studio delle danze rituali e popolari dei Sud del mondo, non solo le tarantelle e il tarantismo tipico del sud Italia ma soprattutto le contaminazioni culturali che accomunano e allo stesso tempo distinguono le espressioni artistiche di luoghi lontani. Per informazioni e iscrizioni agli stage intensivi di danza ecco tutti i contatti: mail info@tarantarte.it, www.tarantarte.it, tel. +39 0833 1934322, +39 349 2561471, www.tarantarte.it. Molto atteso è il workshop di fotografia con Luciano Ferrara. Fotografo free-lance, dagli anni ’70 collabora con le principali testate di stampa italiane e straniere. Con il suo obiettivo traduce e registra le condizioni dell’uomo ai margini della realtà. Con gli occhi sfrontati in macchina, lo scatto scabro e senza artificio, la promiscuità prepotente della sua fotografia fonde scena e retroscena, interni ed esterni, arte e vita. I workshop proseguiranno con i laboratori di tamburello a cura di Roberto Chiga, Luca Buccarella e Giuseppe Delle Donne, e laboratori per bambini a cura di Tina Aretano.

Gli appuntamenti serali saranno due. Il 31 luglio, alle ore 21, sarà ufficialmente inaugurato il Centro culturale Ex macello (via Campo la Donna, Corsano), nuova sede di Tarantarte, con una serata speciale che proporrà performance di danza, musica e teatro a cura della Scuola Tarantarte, con la partecipazione di Parvathy Baul. Interverranno il sindaco di Corsano Biagio Raona, l’assessore alla Cultura Antonella Nicolì, il direttore del Polo biblio-museale di Lecce Gigi De Luca. A seguire il Cooking dj set di Don Pasta e il concerto dei Kalàscima.

La XV edizione di Danzare la Tersa si chiuderà sabato 3 agosto con l’appuntamento annuale “[S]radicamento”, una festa ricca di concerti, incursioni teatrali, performance di danza, tavole rotonde, laboratori e degustazioni di prodotti tipici. La serata sarà ospitata negli spazi dell’Ex Macello di Corsano, sede dell’associazione Tarantarte. Dalle ore 21 (ingresso libero), Maristella Martella dialogherà con le artiste e performer Parvathy Baul, Amaranta Osorio e Romina De Novellis sul rito e le performing arts. A seguire la presentazione del libro "Rito e Passione" di Vincenzo Santoro (Itinerarti Edizioni), dialogherà con l’autore la giornalista Giorgia Salicandro. Nel corso della serata il racconto di Passione 2019 - Madre di Edoardo Winspeare, alla presenza del regista e in collaborazione con Saietta Film. Successivamente si parlerà di "Fotografia e Società" con Luciano Ferrara. A seguire il racconto di "Ti Racconto a Capo” con Ippolito Chiarello, in collaborazione con l’associazione Idee a Sud Est. Momento clou di [S]radicamento sarà lo spettacolo conclusivo del laboratorio residenziale di danza con la performance dei partecipanti diretti da Maristella Martella e dalla Compagnia Tarantarte. Infine chiusura con Live Electronic Music di Larssen - Gabriele Panico.

Novità di questa edizione sarà il coinvolgimento di blogger che seguiranno da vicino tutte le fasi della residenza per raccontare attraverso le parole e le immagini le emozioni che il progetto trasmette a chi incontra per la prima volta l’affascinante sfera emotiva delle danze rituali. Il social tour a cura dell’associazione Liquid Farm Aps ospiterà i blogger Valeria Mundo e Gianmaria Candia de “I sogni in valigia”.



La rassegna di eventi e residenze è iniziata lo scorso agosto 2018, con la XIII edizione della residenza artistica e didattica a Corsano e continuerà le sue attività fino a novembre 2019. Il laboratorio residenziale Danzare la Terra è un'occasione di interazione e valorizzazione della cultura locale, un’esperienza umana e artistica che vede gli operatori rapportarsi con le strutture del territorio e i partecipanti a contatto con i luoghi e la gente che li abita. L'interazione con la comunità del territorio ha l'intento di conoscerne abitudini odierne e usi antichi, creando così occasioni di scambio e confronto sulle usanze locali. Il passato che va ricordato e il presente che va partecipato. È chiaro quanto sia diventato importante proseguire il lavoro intrapreso tanti anni fa da Maristella Martella nella realizzazione e partecipazione alle residenze artistiche e didattiche nei paesi che si affacciano sul Mediterraneo che hanno portato all’incontro con poliedrici artisti provenienti da El Jem (Tunisia), Taroudannt (Marocco), Romans sur Isère (sud della Francia), Il Cairo (Egitto).

La Compagnia Tarantarte nasce nel 2009 a Bologna dall’incontro di danzatrici di diversa formazione. È composta da Silvia De Ronzo, Manuela Rorro, Laura De Ronzo, Alessandra Ardito e diretta da Maristella Martella che con la sua danza teatrale incrocia passato e presente, classico e contemporaneo, elementi popolari del sud Italia con elementi del mondo mediterraneo, propone una ricerca teatrale ed espressiva sul Tarantismo salentino e il mistero della trance. La compagnia negli anni ha realizzato le proprie performance in luoghi non convenzionali, antichi e a volte abbandonati, come vecchie masserie, pajare, chiostri, anfiteatri, teatri greci e romani, siti archeologici, attivando un’interazione tra luogo, performance e pubblico.