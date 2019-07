Savelletri (Brindisi) - EXTRA VIVA! Incontro: I Festival, l'innovazione culturale e le ricadute sui territori 28/07/2019 MARTEDI' 30 LUGLIO 2019

ore 19.00 @ Pettolecchia, Il Lido, Savelletri (Brindisi)

EXTRA VIVA!

Incontro: "I Festival, l'innovazione culturale e le ricadute sui territori"







VIVA! Festival, l’evento di musica avant-pop e trans-globale, terrà la sua terza edizione dall’1 al 4 agosto in uno dei territori più affascinanti del sud Italia: la Valle d’Itria.



Extra VIVA! è lo spin off di VIVA! Festival: un format di incontri che intende affrontare i concetti di innovazione e futuro.



Per l'appuntamento di martedì 30 luglio, che si terrà alle ore 19.00 presso Pettolecchia – Il Lido (Savelletri di Fasano), il tema messo a fuoco è invece quello dei grandi eventi e delle loro ricadute economiche e sociali sui territori. Infatti da diversi anni i più importanti festival europei sono considerati elementi costitutivi del patrimonio culturale per motivi di carattere giuridico (beni intangibili e patrimoni immateriali) e istituzionale. Obiettivo del panel è capire a che punto siamo in Italia. Moderati da Michele Casella (giornalista e docente Master Giornalismo Uniba) ci saranno Loredana Capone (Assessore Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali della Regione Puglia), Guido Guerzoni (docente SDA Bocconi), Aldo Patruno (Direttore Generale del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia), Alfredo De Liguori (Responsabile Marketing PugliaPromozione), Sergio Ricciardone e Franco Basile (responsabile amministrativo Viva! Festival).