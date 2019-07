Carovigno (Brindisi) : sabato 27 luglio 2019 le famiglie Uggenti incontreranno i parenti dall'America 26/07/2019 Un grande evento per la città di Carovigno. Sabato 27 luglio 2019, dalle ore 20 in poi nella Marina di Carovigno a Pantanagianni presso Torre Mozza (ex Pineta 2000), le Famiglie Uggenti, insieme ai cugini Dennis, Sharon, Stacey, Susanna, John, Cassandra e Jordan, che arriveranno dall'America, si riuniranno.

La mattina di sabato 27 luglio 2019, a partire dalle ore 10 presso il Municipio di Carovigno, il sindaco Massimo Lanzilotti incontrerà Dennis, Sharon, Stacey, Susanna, John, Cassandra e Jordan Urgento-Uggenti in forma ufficiale. Il sindaco consegnerà la targa ricordo del Comune di Carovigno, porgendo ai parenti italoamericani il benvenuto e il saluto della città. Stacey, Sharon e Dennis saranno accompagnati al Municipio di Carovigno da una delegazione delle famiglie Uggenti.

Si tratta di un evento straordinario che si tiene dopo 100 anni per conoscersi, abbracciarsi e restare insieme a cena e alla festa. Si terrà una festa con canti e musica popolare della terra pugliese. E' la Festa delle Famiglie Uggenti, dei parenti affini, ed anche degli amici che parteciperanno.

Carovigno è la città natale di Zio Pasquale Uggenti emigrato in America il 1913, all'età di 17 anni, senza fare più ritorno nella terra d'origine. Zio Pasquale Uggenti è nato a Carovigno il 20 Aprile 1896 era figlio di Eugenio Uggenti e di Maria Teresa Pascale. La famiglia di Eugenio Uggenti e di Maria Teresa Pascale era composta da 14 figli (11 maschi), 3 erano donne: Maria Donata Uggenti (sposata con Calò), Uggenti Pasqua (sposata con Epifani) e Rosa Uggenti (sposata con Brandi). Eugenio Uggenti (padre di zio Pasquale Uggenti d'America) era figlio di Giuseppe Uggenti e di Donata Fusco. La coppia Uggenti / Fusco ha avuto 7 figli, tutti maschi, e quindi gli Uggenti di Carovigno sono aumentati e cresciuti ovunque. Le famiglie Uggenti originari di Carovigno si sono moltiplicate ovunque: in Puglia, in Italia, in America, in Canada, etc.. L'Albero Genealogico degli Uggenti originari di Carovigno e dei parenti affini non finisce mai.

Per partecipare alla Cena e alla Festa di venerdì 28 luglio 2017 è possibile prenotarsi al numero 3249533305. L'evento si terrà presso Torre Mozza (ex Pineta 2000) a Pantanagianni nella Marina di Carovigno.