L'assessore Giannini e il ministro Lezzi a presentazione del collegamento ferroviariaio areoporto-stazione Brindisi 26/07/2019 GIANNINI A PRESENTAZIONE COLLEGAMENTO FERROVIARIO AEROPORTO-STAZIONE BRINDISI



link video Giannini:



http://rpu.gl/NwPue









L’assessore ai Trasporti, Gianni Giannini, ha partecipato oggi alla presentazione del progetto di collegamento ferroviario tra l’aeroporto del Salento di Brindisi e la rete ferroviaria nazionale. Con Giannini, anche il Ministro per il Sud, on. Barbara Lezzi e il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi.



“Oggi abbiamo presentato – ha detto Giannini - il progetto di collegamento tra l’aeroporto di Brindisi e la stazione di Brindisi che in realtà ,attraverso la realizzazione di due bretelle, metterà in collegamento con l’aeroporto di Brindisi anche le città di Lecce e Taranto. E’ un modello di intermodalità perfetto che si completa con l’altro modello di intermodalità sempre nella città di Brindisi tra il porto e la linea ferroviaria e che metterà in sinergia il porto e l’aeroporto di Brindisi, con il porto e l’aeroporto di Taranto/Grottaglie. La Puglia è all’avanguardia, è l’unica regione in Italia in cui esistono i collegamenti diretti tra le stazioni ferroviarie e gli aeroporti. Così si creano le condizioni per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio”.



Il presidente Emiliano ha commentato che “questo è un tassello delle mille reti che stiamo tessendo in tutta la Puglia. Stiamo finalmente cominciando in logica di rete: in sanità, nell’istruzione, nell’ambiente e anche nei trasporti, collegando i punti nevralgici dello sviluppo dei territori. Brindisi e il Salento chiedono da sempre collegamenti veloci e sicuri, che si possano estendere anche alle aree industriali di Taranto: lo stiamo facendo, grazie a forti sforzi economici e di idee mai slegati tra di loro”.