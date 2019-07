diga del Locone Minervino Murge - I PROGRAMMI PRESENTI E FUTURI DEL CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D’APULIA 28/07/2019 Martedì 30 luglio alle 10.30 il commissario unico straordinario Alfredo Borzillo da appuntamento a stampa e amministratori sulla diga del Locone per illustrare gli interventi realizzati nella zona di Minervino Murge e la futura progettualità





Martedì 30 luglio 2019 alle 10.30 presso la diga del Locone (territorio di Minervino Murge), il commissario unico straordinario del Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia Alfredo Borzillo invita stampa e amministratori ad un incontro per illustrare il programma dei lavori a breve e lungo termine per sostenere agricoltori pugliesi e della zona di Minervino Murge in particolare che recentemente è stata penalizzata da disagi strutturali.

L’obiettivo dell’ente consortile è puntare sulla sicurezza idraulica di tutto il comprensorio del Nord Barese grazie ad un lavoro dettagliato attraverso la manutenzione di canali, impianti irrigui e dighe: per fare ciò il Consorzio Terre d’Apulia, con il sostegno regionale e ministeriale, potrà contare su un investimento cospicuo per interventi straordinari delle tubature che assicurano l’approvvigionamento d’acqua alle colture dell’area e di parte della rete che a giugno scorso ha subito un danno preoccupando gli agricoltori in contrada Bocca di Lupo a Minervino Alto.

Di questo intervento e degli altri progetti in cantiere, sostenuti da Regione Puglia e Ministero delle Infrastrutture, il commissario avrà piacere di condividerne le ragioni e finalità con stampa e amministratori direttamente alla diga del Locone, zona Minervino.