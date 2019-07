Bari pronta ad abbracciare gli azzurri del volley che arriveranno in Puglia con obiettivo qualificazione a Tokyo 2020 27/07/2019 La città di Bari e l'intera Puglia si preparano ad ospitare la nazionale maschile di Gianlorenzo Blengini che da venerdì 9 a domenica 11 agosto scenderà in campo alla ricerca del pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Sarà infatti il torneo intercontinentale di Bari la prima possibilità per gli azzurri per qualificarsi alla rassegna a cinque cerchi con un'eventuale seconda possibilità nel mese di gennaio tramite un torneo continentale. L'arrivo di Giannelli e compagni a Bari è previsto per la prossima settimana programmata tra allenamenti e sedute pesi alternati a due test match previsti per giovedì 1 agosto alle 21 e venerdì 2 agosto alle 19 contro il Belgio. E' attiva la prevendita per le due amichevoli sul circuito ticketone per assistere ai due incontri di preparazione che vedranno gli azzurri assaggiare il campo del PalaFlorio di Bari con un new look per quanto riguarda l'impianto di illuminazione. Dopo le amichevoli con il Belgio gli azzurri si tufferanno nella settimana "preolimpica" in vista delle tre sfide valide per la pool C di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo2020. Si attende il pubblico delle grandi occasioni, per una cornice di pubblico e tifo degna della posta in palio col PalaFlorio che riapre le sue porte dopo i recenti mondiali maschili del 2018, del Grand Prix femminile del 2016 e dei mondiali femminili del 2014. Ad infiammare i cuori del pubblico del PalaFlorio saranno gli azzurri di Chicco Blengini che si giocheranno la qualificazione con Australia, Camerun e la quotata Serbia di fronte al pubblico pugliese e alle telecamere di Rai2. La prima classificata del girone al termine della tre giorni di gare avrà accesso alle Olimpiadi di Tokyo 2020. E' attiva sul circuito ticketone la prevendita dei biglietti per le due amichevoli e per le tre giornate del torneo preolimpico, sono inoltre ancora disponibili bigletti in promozione per le società FIPAV.



I 25 azzurri in lista per il PreOlimpico di Bari, mercoledì 7 agosto la scelta dei 14 per il torneo di qualificazione



Il CT Gianlorenzo Blengini ha scelto la lista dei 25 atleti che potranno essere convocati per la qualificazione olimpica di Bari (9-11 agosto). La scadenza per la lista definitiva dei 14 azzurri che prenderanno parte alla competizione è fissata al 7 agosto. La lista: 1 Davide Candellaro, 2 Riccardo Sbertoli, 3 Luca Spirito, 4 Davide Gardini, 5 Osmany Juantorena, 6 Simone Giannelli, 7 Giacomo Raffaelli, 8 Daniele Mazzone, 9 Ivan Zaytsev (capitano), 10 Filippo Lanza, 11 Fabio Balaso, 12 Dick Kooy, 13 Massimo Colaci, 14 Matteo Piano, 15 Roberto Russo, 16 Oleg Antonov, 17 Simone Anzani, 18 Nicola Pesaresi, 19 Daniele Lavia, 20 Gabriele Nelli, 21 Alberto Polo, 22 Oreste Cavuto, 24 Giulio Pinali, 25 Alessandro Piccinelli, 28 Francesco Recine.





