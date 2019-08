4 5 6 agosto - ODV Kairňs in Viaggio nella storia per capire il presente e indirizzare il futuro - Torrepaduli (Lecce) 04/08/2019 L’associazione ODV Kairòs, presenta il progetto Viaggio nella storia per capire il presente e indirizzare il futuro ,finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del Programma Straordinario 2018 in materia di cultura e spettacolo, Azione2, presentando al pubblico estivo tre diversi spettacoli legati alla promozione del territorio.

Si parte il 4 agosto nel piazzale antistante l’Info Point in Largo San Rocco a Torrepaduli, con lo spettacolo dei Cantieri Teatrali Koreja, Il Pasto della Tarantola, una degustazione teatralizzata di prodotti tipici salentini. La performance della durata di 20 minuti, rivolta ad un numero massimo di 30 persone, si replicherà 3 volte nell’arco della serata e si richiede pertanto la prenotazione.

Spettacoli ore 20.30//21.30//22.30



Il 5 agosto, in collaborazione con Viviruffano, nell’ambito delle celebrazioni della Madonna della Neve in località Zoccalio a Torrepaduli, sarà la volta di Factory Compagnia Transadriatica con lo spettacolo TRIP, Viaggio nel Salento tra Santi e Fanti, con Angela De Gaetano e/o Fabio Tinella, scritta e diretta da Tonio de Nitto. Un altare votivo su cui 25 candele custodiscono 25 racconti su Lecce e il Salento, tradizioni, colori, sapori, personaggi illustri che hanno costruito il salentino. Un viaggio nel tempo, low cost, che ha il sapore di una pillola e l'efficacia di un juke box.



Il 6 agosto ci si sposta in una delle piazzette più suggestive di Torrepaduli, Piazza D’Aragona, con lo spettacolo Iancu..un paese vuol dire di e con Fabrizio Saccomanno. Iancu, racconta l’attore "E' soprattutto il racconto di un’epoca. Attraverso gli occhi di un bambino di otto anni viene ricostruito il mosaico del ricordo: uno strano e deformato affresco di quegli anni nel profondo Sud. Un sud che oggi non c’è più, piazze e comunità che si sono svuotate e si sono imbarbarite, o sono state svendute”.



Ingresso libero; inizio spettacoli ore 21.30 // Info: 328 2233833