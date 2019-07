Terlizzi (Bari) - CHIÙ FUMETTO PER TUTTI Giuseppe Palumbo e Sebastiano Vilella condurranno il corso dedicato al fumetto 29/07/2019 Tornano al MAT di Terlizzi le attività di Kaufman – Scritture Creative

22-23-24-25 agosto 2019

CHIÙ FUMETTO PER TUTTI

Giuseppe Palumbo e Sebastiano Vilella condurranno il corso dedicato al fumetto



KAUFMAN – Scritture Creative, progetto Vincitore PIN – Iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI e finanziata con risorse del FSE – PO Puglia 2014/2020 Azione 8.4 e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, continua le attività formative con il Corso di fumetto tenuto da Giuseppe Palumbo e Sebastiano Vilella al MAT - Laboratorio Urbano di Terlizzi (BA) dal 22 al 25 agosto.



Kaufman – Scritture Creative è una scuola itinerante che lega lo studio per la scrittura alla valorizzazione del territorio portando corsi di scrittura creativa in diversi luoghi della Puglia, in contesti storico culturali e di innovazione sociale, favorendo un’esperienza di formazione unica guidata da docenti riconosciuti come eccellenze del settore.



Il corso, della durata di 4 giorni, si svolgerà all’interno del Chiù - Festival di illustrazione e dintorni, rassegna che, giunta alla sua quinta edizione, continua il suo costante dialogo tra le diverse arti attraverso un programma che comprende workshop, mostre, eventi, presentazioni, incontri con gli artisti, proiezioni, concerti, spettacoli teatrali. Docenti d’eccezione due grandi maestri del fumetto: Giuseppe Palumbo e Sebastiano Vilella.

Disegnatore di punta di Diabolik, Giuseppe Palumbo inizia a pubblicare fumetti nel 1986 per Frigidaire e Cyborg, sulle cui pagine crea il suo personaggio più noto, Ramarro: il primo supereroe masochista. Le sue opere sono edite da Rizzoli, Cometa, Lavieri, Inkiostro e Mondadori. In Francia ha pubblicato Escobar – El Patron e Tomka – Le gitan de Guernica. Ha vinto numerosi premi in Italia. I suoi lavori sono stati tradotti in francese, giapponese, greco, spagnolo, danese, tamil, bielorusso e turco. Attivo da oltre trent'anni nel settore dell'editoria illustrata e a fumetti in qualità di disegnatore e sceneggiatore, invece, Sebastiano Vilella ha collaborato con le maggiori riviste specializzate come Eureka, Intrepido, Frigidaire, Tempi, Blue, Esp, Splatter e Black. Le sue storie sono state tutte riproposte in volumi monografici e antologici editi da Black Velvet, NPE, QPress, Rizzoli Lizard e Voilier. I suoi più recenti graphic novel sono stati pubblicati da Coconino Press, Weird Book, Oblomov.

Il corso si svolgerà a Terlizzi presso il MAT - Laboratorio Urbano, centro culturale impegnato nella produzione di attività formative, servizi ed eventi sul territorio. Al suo interno sono presenti realtà partecipate e attive nella creazione di community in settori diversificati: lo studio di registrazione REH, il centro serigrafico ZEBÙ label, la scuola di teatro KRAPP, i laboratori artigianali TANÈ, una sala studio gratuita per studenti. Il MAT è attivissimo anche nella produzione di eventi di pubblico spettacolo che trovano la loro massima espressione nell’appuntamento annuale proprio con il CHIÙ - festival di illustrazione e dintorni. Ha già ospitato il corso Kaufman condotto da Antonella Gaeta di sceneggiatura per il cortometraggio e il corso di drammaturgia di Riccardo Spagnulo.

Kaufman- Scritture Creative promuove, attraverso corsi intensivi e professionalizzanti, un’attività formativa legata alla scrittura cinematografica, televisiva e a narrativo-letteraria. I corsi di formazione hanno un carattere originale, improntato a valorizzare il contesto creativo pugliese e si svolgeranno in contesti informali all’interno di comunità caratteristiche del territorio pugliese, favorendo un’offerta formativa e un’esperienza unica e irripetibile.



Info e iscrizioni:

www.kaufmanscritturecreative.it

info@kaufmanscritturecreative.it

+39 3491636474

+39 3496537816