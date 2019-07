31 luglio - Presentazione del libro Ana Macarena di Daniele Semeraro - Francavilla Fontana (Brindisi) 31/07/2019 Mercoledì 31 luglio quarto appuntamento con la rassegna letteraria

“Di Chianche e di Inchiostro”



Mercoledì 31 luglio alle 20.00 nel Chiostro del Convento Maria Santissima della Croce, nell’ambito della rassegna letteraria Di Chianche e di Inchiostro, si terrà l’incontro con l’autore Daniele Semeraro che presenterà il libro “Ana Macarena” (Castelvecchi). A dialogare con lo scrittore saranno le giovani studentesse Desirèe Candita, Giulia de Gironimo, Rebecca Di Matteo, Melania Gioffredi, Aurora Lanzafame e Doriana Nitto.



Ana Macarena nasce e vive nelle fogne di Bucarest sotto l’ala protettiva di Bruce Lee, ambiguo capo della numerosa comunità di orfani che dagli anni Novanta, dopo la caduta di Ceausescu, popola le viscere della capitale rumena. Da qui comincia il suo viaggio verso l’Italia alla ricerca di Marian, suo fratello, piccola vittima del mercato della prostituzione minorile a Milano. Schiava dei caporali, Ana annota con puntigliosa precisione il suo passaggio nelle campagne pugliesi e la sua permanenza in Sicilia, alle dipendenze di uno spietato padroncino.

Tra lei e il ricongiungimento con Marian, l’intervento di Cenzo, ricco albergatore fiorentino che, forte di una personalità narcisista e manipolatrice, finisce per legarla a sé facendo leva sulle sue fragilità. Le violenze fisiche e psicologiche sono attenuate dalla presenza-assenza dell’ombra goffa, figura poetica e unico appiglio nella galassia dei poveri disperati che gravitano attorno allo squallido e grottesco mondo di Cenzo. Nella sua testimonianza, la lotta di Ana per la vita, la sua ricerca della felicità.

Daniele Semeraro è un autore pugliese attualmente residente in Toscana. Nel 2011 pubblica per Lupo Editore il primo romanzo, Scrivere polvere; il secondo, Nel segno di Caballero, esce nel 2014 con lo stesso editore e una nota di Shel Shapiro. Con “Non è adesso. Na’ jé m’” è tra i vincitori, nel 2014, del premio “La Giara” indetto dalla Rai. Il romanzo è stato pubblicato da Rai Eri nell’aprile 2015.

Di Chianche e di Inchiostro è una rassegna realizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Patto Locale per la Lettura.

La partecipazione all’incontro è libera e gratuita.