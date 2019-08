8 agosto - Presentazione del libro “ LA STRANIERA” di CLAUDIA DURASTANTI a Bitonto (Bari) 08/08/2019 Presentazione del libro

“ LA STRANIERA”

di

CLAUDIA DURASTANTI

GALLERIA NAZIONALE DELLA PUGLIA “G. E R. DEVANNA”

GIOVEDÌ 8 AGOSTO ORE 17.30







La Direzione del Polo Museale della Puglia e la Direzione della Galleria Nazionale della Puglia, nell’ambito delle attività di promozione culturale del Polo Museale della Puglia presentano giovedì 8 agosto alle ore 17.30, presso la Galleria Nazionale della Puglia “G. e R. Devanna”, il libro “La straniera” di Claudia Durastanti.



Figlia di due genitori sordi che al senso di isolamento oppongono un rapporto passionale e iroso, emigrata in un paesino lucano da New York ancora bambina per farvi ritorno periodicamente, la protagonista della Straniera vive un’infanzia febbrile, fragile eppure capace, come una pianta ostinata, di generare radici ovunque. La bambina divenuta adulta non smette di disegnare ancora nuove rotte migratorie: per studio, per emancipazione, per irrimediabile amore. Per intenzione o per destino, perlustra la memoria e ne asseconda gli smottamenti e le oscurità. Non solo memoir, non solo romanzo, in questo libro dalla definizione mobile come un paesaggio e con un linguaggio così ampio da contenere la geografia e il tempo, l’autrice indaga il sentirsi sempre stranieri e ubiqui.



La Straniera è il racconto di un’educazione sentimentale contemporanea, disorientata da un passato magnetico e incontenibile, dalla cognizione della diversità fisica e di distinzioni sociali irriducibili, e dimostra che la storia di una famiglia, delle sue voci e delle sue traiettorie, è prima di tutto una storia del corpo e delle parole. In cui, a un certo punto, misurare la distanza da casa diventa impossibile.