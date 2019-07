[PHOTOGALLERY] Italvolley a Bari, parla Ivan Zaytsev 'Mi aspetto tanto da Bari come giusto che Bari si aspetti tanto da noi' 31/07/2019 Prima giornata di allenamenti per l'Italia di Chicco Blengini al PalaFlorio di Bari in vista del torneo PreOlimpico della prossima settimana. 16 gli atleti a disposizione del tecnico piemontese pronti per affrontare la prima settimana di preparazione in Puglia nella quale sono in programma anche due test match con il Belgio giovedì 1 agosto alle 21 e venerdì 2 agosto alle 19. Prima sgambata quindi per Zaytsev e compagni che potranno contare sull'apporto del pubblico pugliese che gremirà il PalaFlorio allestito per l'occasione con due tribune aggiuntive sui lati corti dedicate ai tifosi che coloreranno il PalaFlorio con una maglia speciale ideata per il torneo PreOlimpico che sarà consegnata a chi acquisterà i tagliandi di tribuna laterale per le tre giornate di gare. A commentare la prima giornata barese è stato lo "Zar" Ivan Zatytsev: "Conoscevamo il palazzetto, siamo contenti di essere qui a Bari già qualche giorno prima del torneo potendo sfruttare il vantaggio di giocare in casa. Oggi abbiamo ripreso gradatamente l'attività mentre domani cominceremo a spingere nuovamente a tutta forza. Mi aspetto tanto da Bari come è giusto che Bari si aspetti tanto da noi. Cercheremo di ripagare le aspettative di tutta l'Italia sperando che anche il pubblico risponda bene. Dalle due amichevoli col Belgio - continua Zaytsev - cercheremo di trovare ritmo di gioco e costanza di rendimento. Metteremo in campo tutto quello che abbiamo, non so se basterà ma stiamo lavorando per sfruttare ogni minima possibilità che abbiamo per qualificarci alle Olimpiadi. Guardando al torneo dobbiamo vincerle tutte, non esiste un'unica partita, stiamo lavorando su di noi in tutto e per tutto. Sono contento per i ragazzi più giovani che si stanno affacciando in seniores e sono contento per lo spazio che Chicco ha dato loro in VNL, sono contento per le medaglie arrivate dai gruppi giovanili, segnale di energie fresche che ci potranno servire in futuro". Nella giornata di domani il dirigente accompagnatore della nazionale italiana maschile Samuele "O' fenomeno" Papi, schiacciatore della generazione dei fenomeni, sarà ospite del TgR Puglia in diretta alle 14 su Rai3.



Aperta la prevendita per la "Tribuna del Tifoso"



Sono disponibili da ieri sul circuiro ticketone i tagliandi per assistere al torneo PreOlimpico dalla "tribuna del tifoso", le speciali tribune laterali (Tribuna Ovest e Tribuna Est) allestite sui lati corti del campo al PalaFlorio per consentire ai tanti tifosi che già si sono assicurati il posto e a chi vorrà farlo di sostenere gli azzurri da un particolare punto di vista. A chi acquisterà il tagliando di "Tribuna del Tifoso" per le tre giornate di PreOlimpico, sarà consegnata una maglia speciale per colorare d'azzurro il PalaFlorio.



