[PHOTOGALLERY] Giovinazzo (Bari) - TOP Fashion Model 2019 è Maila Bafaro 31/07/2019 La premiazione del contest per modelle dopo tre giorni di shooting e défilé



TOP Fashion Model 2019 è Maila Bafaro, sedicenne di Cellamare (Ba) che ricorda la bella attrice e presentatrice pugliese Bianca Guaccero. Studentessa del liceo linguistico Giulio Cesare di Bari, Maila è stata premiata al termine di un lungo weekend all’insegna della moda.

Il contest per modelle, ideato e organizzato da Carmen Martorana Eventi, è infatti cominciato sabato 27 luglio con un concorso fotografico nel centro storico di Giovinazzo in cui protagoniste sono state le auto d’epoca di Davide Dileo e di Audi Magnifica e le modelle in posa per i fotografi Vito Bozza, Antonio Cillo e Francesco Ottomaniello.

Domenica 28 luglio il suggestivo défilé in piazza Vittorio Emanuele II, nella cittadina barese che ha recentemente conferito la cittadinanza onoraria all’attore italo-americano John Turturro. Ha egregiamente presentato la serata, a ridosso della suggestiva Fontana dei Tritoni, l’ex modello e ora apprezzatissimo conduttore Rai de “La vita in diretta” Beppe Convertini. Nel primo evento moda, una piazza gremita ha applaudito incessantemente prima le voci strepitose dei Divini, tribute band de Il Volo, poi l’eleganza di Giulio Lovero Miss and Lady Atelier e Roberta Molinini, la top che ha sfilato in esclusiva per lui. Poi in passerella la donna chic e un po’ garçonne di Twice di Lisa Paparella, la raffinata sposa dello storico atelier pugliese di Cosimo Lieggi, la sartorialità pregiata e ricercata degli abiti di Maria Pia Eramo, la silhouette ispirata agli anni ’30 della stilista londinese Clover Peake, l’arte pittorica ancestrale "Art Couture" di Anna Morra che, in collaborazione con la stilista Maria Pia Eramo, ha dato vita ad una capsule di operabiti coreografata dalla modella-ballerina Monica Caldarola.

Lunedì 29 luglio, il gran finale è stato condotto dalla nota giornalista di Telenorba Daniela Mazzacane. Nella magica location di Cala Porto, incastonata in uno dei centri storici più belli d’Italia tanto da divenire copertina di Lonely Planet, la voce del soprano Natalizia Carone ha emozionato e deliziato la grande platea offrendo un tributo a Ennio Morricone coreografato dall’Accademia Coreutica.

A sfilare, gli splendidi monili di Gioielleria Depalma, la collezione che nasce dall’intreccio di fibre naturali Alternativebags di Vincenza Tricarico, i seducenti costumi da bagno Impeccable Luxury di Rossana Marzella in abbinamento ai colorati occhiali di Ottica EOS.

Previsto anche il momento dell’hair show live coordinato da Gioele de Liso de “Il Giornale del Parrucchiere”, con tecnici provenienti da tutta Italia che hanno partecipato ad un contest. Per il make-up hanno vinto Francesca Pellerano, Giuliana Di Bello ed Elisabetta Tansella, ma apprezzatissimo è stato anche il trucco di Chiara Sterlacci, Valentina Buonsante e Anna Di Renzo.

Per l’hair style, per il quale è stato ospite d’onore Francesco Musella, hanno trionfato Antonella Calcagno e Cristina Vozza, ma hanno potuto mostrare i loro lavori sulla pedana anche Matteo Difrancesco, Lena Petrucelli, Mariella Galati.

Il prestigioso premio al personaggio TOP dell’anno è stato assegnato al make-up artist delle dive Pablo; tra i migliori truccatori in campo internazionale, è stato il braccio destro del maestro Gil Cagnè già dal 1996, ricevendo da lui tutta la passione e l’arte del make-up, ereditando la sua filosofia. Presente in trasmissioni televisive nazionali come “Non Solo Moda”, “Uno Mattina”, “TG2 Costume e Società”, “Buongiorno Benessere”, "State Comodi", Pablo è pluripremiato ovunque per il suo talento e impegno a favore delle donne colpite da tumore o vittime di violenza.

Una giuria altamente qualificata, presieduta da Pablo Gil Cagnè, ha premiato Maila Bafaro con il titolo di “TOP Fashion Model 2019”, simbolicamente consegnato dal Vicepresidente del consiglio comunale Pietro Sifo; Sarah Ibiguzbe è “TOP Fashion Model Eleganza” premiata da Mario Epifania, responsabile nazionale Golden Curl; a pari merito, Federica Lala e Ludovica Vadacca sono state nominate “TOP Fashion Model Bellezza” e sono state premiate dal Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo Rosario Paesano.

Le vincitrici parteciperanno alla crociera della moda TOP Fashion Cruise, il format moda in navigazione ideato da Carmen Martorana. Ad Ennisa Shkembi il titolo de Il Giornale del Parrucchiere.



L’evento è stato patrocinato da Città Metropolitana di Bari, Città di Giovinazzo, Puglia Promozione, L.I.L.T. Lega Italiana Lotta Tumori Sez. Bat., Associazione Internazionale Pugliesi nel Mondo.

Si ringraziano: Audi Magnifica, Istituto di Vigilanza Vi.Ce., Roma Immobiliare, Davide Dileo Noleggio auto esclusive, Golden Curl, Dance Team ASD, Analytica Alimentaria, Smeraldo Weddings & Events, Ristorante-Birreria Trappistventotto, Daiquiri summer fresh bar, Ottica Invista, Ibis Hotel, Elisir Profumeria, Garden Stella, Il Canaruto, Ristorante Al Porticciolo, San Marco Concept, Hostaria San Domenico, Il Da Vinci Affittacamere, Salumeria Generoso, Sala Ricevimenti L'Ancora, Giotti Pasticceri, Angeli.