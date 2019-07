Ruggeri firma i disciplinari per nuovi interventi strutturali POR Puglia 31/07/2019 P.O.R.PUGLIA 2014-2020, RUGGERI FIRMA IL DISCIPLINARE

PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI



L’assessore regionale al Welfare Salvatore Ruggeri e i Sindaci di San Michele Salentino, Caprarica di Lecce, Cutrofiano, Tricase, San Marco in Lamis e Andrano hanno firmato questa mattina il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comuni per la realizzazione di interventi infrastrutturali. L’azione rientra nell’ambito degli interventi del P.O.R. Puglia 2014-2020 (ASSE IX - AZIONE 9.10) destinati alla riqualificazione dei servizi e delle infrastrutture sociali e socioeducative volte a promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e l’inclusione sociale.

In particolare, nel Comune di San Michele Salentino sarà realizzato un Centro sociale polivalente per diversamente abili; a Caprarica di Lecce un Centro sociale polivalente per anziani; a Cutrofiano un centro “Dopo di noi”; a Tricase un Centro diurno per anziani autosufficienti con annessa attività di prevenzione di malattie neurogenerative; a San Marco in Lamis si potrà ristrutturare e recuperare il Centro Polivalente di Piazza Madonna delle Grazie; ad Andrano sarà ristrutturato un fabbricato da destinare a Centro sociale polivalente per anziani.

“Siamo soddisfatti per l’obiettivo raggiunto”, sottolinea l’assessore regionale al Welfare Salvatore Ruggeri. “Continua l’impegno del Governo regionale per ridurre la povertà e l'esclusione sociale. Con la firma del disciplinare si fa un passo in avanti importante nella realizzazione degli obiettivi prefissati. Con questi finanziamenti si potranno realizzare una serie di interventi volti a migliorare l’offerta dei servizi sociali a vantaggio delle categorie più deboli e delle persone in difficoltà, nell’ottica di un processo di presa in carico che non sia meramente assistenziale ma preveda un percorso di inclusione attiva che favorisca il reinserimento lavorativo, secondo le direttive che ci vengono dall’Europa”.

Nei prossimi giorni saranno firmati nuovi disciplinare con i Comuni di Laterza, Maruggio, Melendugno e le ASP “Riunite Terra di Bari”.