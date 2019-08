3 agosto - Wild Fest, Festival Techno a Orsara di Puglia (Foggia) 03/08/2019 Tutto pronto, a Orsara di Puglia, per la quarta edizione del Wild Fest. Il Festival della musica elettronica è organizzato dall’associazione Orsa Maggiore, in collaborazione con il Comune di Orsara di Puglia, e si terrà sabato 3 agosto 2019, a partire dalle ore 23 e per tutta la notte. L’evento, parte integrante del cartellone estivo organizzato dal Comune di Orsara di Puglia in collaborazione con le associazioni orsaresi, si terrà nella superba cornice di Torre Guevara, antica e sontuosa residenza dei nobili spagnoli che dominarono su parte dei Monti Dauni meridionali. Per l’occasione, tornerà a Orsara John Acquaviva, nuovamente direttore artistico del Festival, italo-canadese di origini orsaresi, uno dei nomi più importanti del clubbing mondiale. Assieme a lui, la notte della techno assumerà luci e ritmi della musica di Michele Garbarino e Riqué. Direttamente dalla scena techno di Torino, al WildFest arriva Michele Garbarino, classe 1989. Si è fatto conoscere nel capoluogo piemontese per aver aperto ad artisti come Mattia Trani, Marco Shuttle, Keith Carnal, Boston 168, Dax J. Rique’, classe 1992, ha un curriculum non da poco: ha già suonato al fianco di grandi nomi della scena mondiale come Lil Louis, Dj Deeon, Radioslave, Truncate, Luca Agnelli e molti altri. Il Wild Fest, per il suo contenuto innovativo e di sperimentazione dei più moderni linguaggi musicali, è stato finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del più ampio progetto “Contaminazioni musicali”, ideato e promosso dal Comune di Orsara in collaborazione con alcune delle associazioni musicali e culturali orsaresi più attive. Per informazioni su come partecipare e raggiungere la location, https://www.facebook.com/wildfest.festivalPuglia/.

L’ESTATE ORSARESE ENTRA NEL VIVO. Più di 30 date, oltre 50 eventi con alcune importanti conferme, tra cui proprio il Wild Fest e la Notte Bianca: l’estate orsarese entra nel vivo. Dall’1 al 18 agosto, confermati anche gli appuntamenti con i tornei sportivi al Campetto comunale, mentre dal 4 al 12 si terrà la venticinquesima edizione della “Settimana Allegra” a cura della cooperativa OrsarArcobaleno. Venerdì 2 agosto, tornerà il Saggio di Danza del Centro Studi Danza di Maria Luisa Mescia, con uno spettacolo che si terrà alle ore 21 in Largo San Michele. Il 4 agosto, doppio appuntamento: Cinema per bambini, dalle ore 21, in via Vittorio Emanuele, e allo stesso orario Festa della Birra in Corso della Vittoria. A onorare i solenni festeggiamenti per la Festa Patronale della Madonna della Neve altri due eventi, entrambi in calendario il 5 agosto alle ore 21: in via Madonna della Neve, lo spettacolo di Santino Caravella; il bis per la Festa della Birra in Corso della Vittoria. Il 6, 7 e 8 agosto, con inizio alle ore 21.30, Piazza Mazzini per tre serate consecutive si trasformerà nel palco del Festival dei Monti Dauni “in Jazz”, con i concerti di Pasta Nera Jazz Project, Giuseppe Delre Quartet e Trio Celos y Tangueros. Il 9 agosto si continuerà con la grande musica di “Contaminazioni in Jazz”, dalle ore 21 nel meraviglioso scenario offerto dal Portone del Giudice. Il 10 agosto, Orsara di Puglia sarà invasa da musicisti provenienti da tutta la Puglia per la terza edizione del Raduno Bandistico. A partire dalle ore 17, le bande musicali più importanti della regione percorreranno le strade della città con la loro musica e gli strumenti luccicanti.

LA NOTTE BIANCA. Il 14 agosto, sarà la volta della Notte Bianca: karaoke, concerti e dj set fino all’alba e in più luoghi del paese. L’appuntamento finale della Notte Bianca prenderà il via alle ore 23, nel parco di Via Oriani, e si protrarrà fino al mattino, grazie al ritmo del dj set live che terminerà all’alba. Sarà il prologo ideale per un Ferragosto che comincerà nel segno della cultura, con la presentazione alle ore 18, a Palazzo De Gregorio, di “Goodbye Irpinia”, libro scritto da Michele Pilla, e continuerà con il Karaoke in Piazza dalle ore 21. Corteo Storico Ursaria” in programma il 18 agosto, dalle ore 17, con partenza da Largo San Michele.