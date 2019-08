6 agosto - Spettacolo-concerto IO SONO LUCREZIA a Bisceglie 06/08/2019 Martedì 6 agosto 2019 ore 19.30, Palazzo Tupputi, Bisceglie

spettacolo-concerto

‘IO SONO LUCREZIA’



Un evento imperdibile il giorno 6 agosto 2019 alle ore 19.30 presso Palazzo Tupputi a Bisceglie (via Cardinale Dell’Olio 30). Il Dominae, ensemble interamente composto da donne, proporrà uno spettacolo-concerto intitolato ‘Io sono Lucrezia’ dedicato alla più controversa figura femminile della storia: Lucrezia Borgia (1482-1519) in occasione del cinquecentenario della sua morte.



Le musiche saranno corredate dai bellissimi scritti del giovane ma promettente Mariano Rizzo, autore di Storie di Tenebre nella Storia di Puglia (Edizioni di Pagina) e dalla suadente voce narrante di Marileda Maggi, doppiatrice e speaker radiofonica e televisiva.



Lucrezia Borgia: crudele avvelenatrice o sommessa vittima? Astuta pianificatrice o romantica sposa? In ‘Io sono Lucrezia’ si percorreranno i molteplici lati di una personalità così complessa e accattivante in cui musica, danza, parole e voce esalteranno questi compositi aspetti, spesso ambigui, il più delle volte architettati.



Info: 3474905226





Dominae Ensemble



Valeria Polizio, soprano

Maria Luisa Dituri, soprano

Annarita Lorusso, violino barocco

Paola F. la Forgia, viola da gamba

Beatrice Birardi, percussioni

Eloise Ameruoso, clavicembalo

Ada Martella, danze

Lory Porcaro, danze



Mariano Rizzo, testi

Marileda Maggi, voce narrante