11 12agosto - THE ZEN CIRCUS e CESARE DELL'ANNA ft O' ZULU | KASCIGNANA MUSIC FEST -Castrignano De' Greci (Lecce) 11/08/2019 Arci Lecce, in collaborazione con il comune di Castrignano De' Greci (Le), presenta la terza edizione del “Kascignana Music Fest”, che quest'anno raddoppia e porta in rassegna due serate che si preannunciano uniche.



Il festival castrignanese l’11 Agosto ospiterà nell'area dei Giardini Unicef “Aylan Kurdi”, il concerto gratuito degli "The Zen Circus" e lunedì 12 Agosto andranno in scena Cesare Dell'Anna & GirodiBanda per la prima volta insieme 'O ZULU, ex front man dei 99 Posse.



Domenica 11 alle ore 19.30 il festival prenderà il via con la sfilata eco-friendly che attraverserà le strade del paese a ritmo di strumenti musicali costruiti con materiali di riciclo.

Il progetto nasce nell' ambito del "Kascignana Kids", laboratorio ludico-ricreativo in programma dall' 5 al 9 agosto, organizzato in collaborazione con il progetto Siproimi di Castrignano De' Greci, l'Associazione Sportiva "Body Run" e l’associazione “L’isola del Sapere”.



A seguire un incontro dedicato al ruolo della cultura come strumento per costruire un'identità collettiva, essenziale alternativa alla bruttezza del mondo contemporaneo.

Il dibattito vedrà la partecipazione di Loredana Capone (assessore regionale allo Sviluppo economico e all’Industria Turistica e culturale) Davide Giove (presidente Arci Puglia) Roberto Casaluci (Sindaco di Castrignano de’ Greci), Fabio Pollice (neo Rettore dell’Università del Salento), Franco Ungaro (Direttore artistico di AMA) e Pietro Valenti (direttore di ERT) e con la straordinaria partecipazione di Luca Casarini (capomissione della Mar Jonio – ONG Mediterranea).



A partire dalle 23 l'atteso concerto dei The Zen Circus che porteranno sul palco 20 anni di successi.

Andrea Appino e compagni faranno ballare e cantare ripercorrendo i brani che hanno fatto da colonna sonora a generazioni di ragazzi eroi e ragazze eroine. Dopo Sanremo ed il primo disco d’oro, unica data pugliese del tour per poi prendere pausa dai palchi a tempo indeterminato.



Ad aprire il concerto dei The Zen Circus, il gruppo romano dei Beer Brodaz, famosi per i loro live sempre unici e imprevedibili e per la comicità dissacrante con cui raccontano e cantano gli aspetti quotidiani della loro generazione.



Tra le iniziative in programma la donazione di Arci Lecce, alla comunità di Castrignano de’ Greci, del mosaico "Venti di libertà" realizzato dalla maestra di arti musive Donatella Nicolardi e dai beneficiari dei progetti Siproimi e dedicato a Carola Rackete, capitano della Sea Watch 3.



Una terza edizione ancora più ricca. Il festival prosegue il 12 Agosto con il live di Cesare Dell'Anna & GirodiBanda accompagnati da un'ospite d'eccezione. O’Zulu, ex frontman dei 99 Posse ritornato sulla scena musicale con la pubblicazione del secondo album da solista "Bassi per le masse", salirà per la prima volta sulla tradizionale cassarmonica con il trombettista salentino.

Un progetto inedito in cui i testi della trentennale carriera di 'O ZULU si mescoleranno con gli arrangiamenti Cesare Dell'Anna e i brani dell'ultimo disco "Guerra” targato GirodiBanda.



Per l’intera durata della manifestazione saranno esposti i lavori artigianali realizzati dai ragazzi richiedenti asilo nell’ambito dei laboratori artistici all’interno dei progetti di accoglienza di Arci Lecce e ampio spazio sarà dedicato alle produzioni di artigiani locali.