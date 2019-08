8 agosto - PRESENTAZIONE DI “ATHANOR” IL NUOVO LIBRO DI STEFANO DELACROIX SULL’ALCHIMIA SPIRITUALE - Lecce 08/08/2019 Giovedì 8 agosto

Ore 19:00

Bar Galleria

Via S.Trinchese, 63-bis (Galleria Mazzini)

Lecce (Le)



Dialoga con l’autore:

Fabio Siciliani (già campione del mondo di Muay Thai e poeta)



Letture e interventi a cura di:

Alessandra Peluso (filosofa e critica letteraria)

Francesco Pasca (artista e scrittore)







"L'Athanor è il luogo interiore della trasmutazione, dove l'alchimista realizza l'Oro Filosofico. Un'antica metafora sottende il fatto transazionale e potente del risveglio iniziatico, un processo volto a sbozzare la materia grezza e rivelare il passaggio segreto dell'Alchimista. Fondendo l'antica conoscenza alla nuova, e rinsaldando la propria presenza consapevole, il discente sgroviglia il filo arianneo perché gli sia finalmente chiaro l'itinerario che lo condurrà fuori dagli intricati e dolorosi labirinti psichici della modernità”



L’opera di Delacroix aiuta il lettore a comprendere e a semplificare la complessità della realtà contemporanea. Un libro che permette di sciogliere i nodi dell’anima, riappacificare i sensi, ricercare il benessere interiore, mutando la reattività in proattività. Una possibilità di visione, un ribaltamento di prospettive nella trasformazione dei punti di rottura in punti di sutura. Un saggio che aiuta a prendere coscienza del proprio Io nel mondo e a vedere il bicchiere mezzo pieno nel vuoto del tempo moderno.



Appuntamento per giovedì 8 agosto alle ore 19:00 presso il Bar Galleria.



Stefano Delacroix è uno scrittore, saggista, conferenziere. Studioso di Alchimia, Filosofia e Scienze Esoteriche. Psiconauta e Onironauta. È nato a Taranto il 18 agosto 1966.



Attivo nel mondo della musica, con la produzione di Mimmo Locasciulli e Maurizio Montanari, pubblica nel '94 l'album "Ribelli" (ed. Hobo, distribuzione Sony Music) e nel '97 "La Legge Non Vale" (ed. Hobo, distribuzione Sony Music).



Passato alla carriera di scrittore, pubblica i romanzi "La Memoria del Mare" (2006, ed. La riflessione), "Peristalsi" (2007, ed. Il Foglio), "Il Sesto" (2008, Lupo editore, 2012 in II° edizione), "Nigredo (2013, ed. I Libri di Emil) e "Calm Beach" (2015, ed. I Libri di Emil).



Studioso di Alchimia, Filosofia, Onironautismo e tecnologie della psiche, il 10 marzo 2019 pubblica il trattato alchemico "Athanor, La Scienza Segreta del Cuore" (iQdB, 2019).