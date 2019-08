CALICI DI STELLE, LA SECONDA TAPPA A MONOPOLI 05/08/2019 Dopo il debutto di Mattinata, prosegue il tour a Monopoli



L’appuntamento con il firmamento dei vini di Puglia prosegue il 7 agosto da Masseria Il Melograno

Prosegue la ventunesima edizione di Calici di Stelle, la storica manifestazione del Movimento Turismo del Vino in Puglia: l’appuntamento è per mercoledì 7 agosto a Monopoli da Masseria Il Melograno, luogo unico e tra le più belle e iconiche Masserie cinque stelle lusso in Puglia.

Si parte alle 20.30 con le oltre 60 aziende socie del Movimento Turismo del Vino Puglia, protagoniste assolute della serata, che proporranno il meglio della loro produzione dai principali territori vitivinicoli della regione. In degustazione nelle isole d’assaggio soltanto Top Wines del Consorzio: etichette pluripremiate, rinomate in tutto il mondo, e rarità di pregio accompagnate dal racconto dei sommelier della Fondazione Italiana Sommelier Puglia.

Per chi desidera approfondire le eccellenze vitivinicole pugliesi, la degustazione continua nelle Degustazioni guidate, sempre a cura della FIS Puglia, dedicate ai vini ma anche agli extravergine d’oliva, con masterclass dedicate: tre sessioni da 60 minuti (ore 20.30 | 21.45 | 23.00), nel corso della serata, dedicate ai grandi autoctoni di Puglia con degustazioni di rossi e rosati da Nero di Troia, Negroamaro e Primitivo. In apertura di ogni sessione anche la degustazione guidata di un Extravergine, per imparare a conoscere e riconoscere le diverse cultivar del territorio, a cura di Buonaterra – Movimento Turismo dell’Olio Puglia. Sempre istruttivo, ma in chiave più curiosa e divertente, è “A prova di naso” il gioco che metterà alla prova il talento da sommelier dei partecipanti, invitandoli ad abbinare i descrittori olfattivi ai relativi vitigni autoctoni pugliesi. I nasi più bravi si aggiudicheranno una selezione di vini pugliesi di qualità.

Ad accompagnare le degustazioni di vino le preparazioni a cura del Consorzio La Puglia è Servita, con una postazione nell’area Evo & Food a cura di Alessandro Pizzuto di Stammibene (Bari) e degli artigiani del gusto Tuorlo Biancofiore (San Giovanni Rotondo) e Gelateria Pinagel (Peschici). Inoltre, nell’isola degli Evo, a cura di Buonaterra – Movimento Turismo dell’Olio Puglia, sarà possibile degustare gli extravergine e i prodotti tipici di alcune eccellenze riconosciute della zona, come D'Orazio (Conversano); Conte Spagnoletti Zeuli, Torrerivera (Andria); Di Molfetta, Galantino, Lamantea (Bisceglie); Sololio (Ostuni); Santoro (San Michele Salentino).

A Calici di Stelle 2019 anche l’acqua sarà un’eccellenza made in Puglia: partecipa infatti alla tappa di Monopoli Acqua Orsini, offrendo i suoi prodotti con la presentazione dei sommelier dell’acqua FIS.

Ad allietare la serata coinvolgente musica live del gruppo folk “U’ munacidde” che sarà interprete di un brillante repertorio tradizionale pugliese, che vedrà come protagonista il vino.

Un’esperienza unica, pensata per i palati più raffinati, sarà la Cena di Calici di Stelle. Grandi tavoli conviviali, musica e la suggestiva atmosfera di Masseria Il Melograno fanno da cornice all’incontro tra i Top Wines del Consorzio e la migliore gastronomia di Puglia, in un esclusivo menù solo su prenotazione, ideato e preparato per l’occasione.

È la Terra di Bari in tutte le sue sfaccettature ad andare in scena nella proposta della tappa di Monopoli, con un’escursione dalla Bassa Murgia ai porti della costa, attraverso 4 portate all’insegna della creatività di due autentici innovatori: il cuoco della Masseria Il Melograno Vito Casulli e Stefano D’Onghia, del ristorante Botteghe Antiche di Putignano (Ba).

Accompagna la cena una esclusiva carta degli Evo e dei Vini, riservata ai soli ospiti della cena, una selezione di bianchi e rosati, a cura della Fondazione Italiana Sommelier Puglia. Apre la serata un aperitivo-degustazione sotto le stelle dei Top Wines presenti nell’isola d’assaggio.

Coronano il programma le attività tra vino e cultura a cura di Eventi d’Autore. Il 7 agosto focus sulla cucina della pugliese: i partecipanti prepareranno un tipico piatto della tradizione culinaria regionale sotto la guida di Alessandro Pizzuto di Stammibene - Bari. Durante la lezione non mancheranno i prodotti degli artigiani del gusto de La Puglia è Servita e le farine di Casillo. La partecipazione, al costo di 15 euro, è possibile solo previa iscrizione a una delle due sessioni, alle ore 21 alle ore 22.30. La quota comprende anche la degustazione del piatto preparato, in abbinamento a un EVO di Buonaterra e ad un vino dei soci del Movimento Turismo del Vino Puglia.

Il programma completo tappa per tappa è disponibile sul sito www.mtvpuglia.it, via Facebook e Instagram, dove seguire tutti gli eventi minuto per minuto tramite l’hashtag ufficiale #CalicidiStelle19, e attraverso i canali promozionali dei Supermercati Dok e Famila, grazie alla preziosa collaborazione del Gruppo Megamark, partner dell’iniziativa. Sempre tramite il sito www.mtvpuglia.it è inoltre possibile acquistare in prevendita l’ingresso alle cene delle singole tappe (http://tiny.cc/cds19_cene) e il Kit degustazione (20 € - http://tiny.cc/CdS19_Acquisto_Kit), che comprende il calice in vetro con la tasca portabicchiere, un carnet con 8 ticket-degustazione vino, 1 ticket-degustazione food, una confezione di taralli dell’azienda Agricola del Sole e il salvagoccia offerto da Supermercati Dok e Famila, nell’ambito del progetto “Goccia a Goccia”, che accompagna le iniziative di MTVPuglia, Buonaterra e La Puglia è Servita in questo 2019. E il guidatore sobrio paga la metà: 10 € comprensive di 1 degustazione food.

Calici di Stelle è inserita nella programmazione progettuale triennale del Consorzio Movimento Turismo del Vino Puglia dal titolo “Puglia: cultura del vino scoperta di un territorio”, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione - FSC 2014-2020 “Patto per la Puglia”, Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti le attività culturali, promosso dall’Assessorato all’Industria turistica e culturale.

Calici di Stelle è un marchio di proprietà del Movimento Turismo del Vino, registrato e protetto giuridicamente per contrastarne qualunque abuso/imitazione e garantire ai consumatori qualità e professionalità nell’accoglienza, tratti distintivi delle cantine MTV.

7 Agosto – MONOPOLI (BA)

Masseria Il Melograno

Contrada Torricella, 344

GPS: 40.924988,17.276154

Start ore 20.30

Kit degustazione: 20 € per 8 degustazioni di vino + 1 degustazione food + calice in vetro e portacalice + pacco di taralli Agricole del Sole + Salvagoccia Supermercati Dok e Famila in omaggio

Free entry per i minori di 18 anni accompagnati

Il Guidatore sobrio paga la metà! 10 € comprensive di 1 degustazione food

Degustazioni food aggiuntive: 5 €

Degustazioni guidate: gratuite con registrazione obbligatoria al desk

Acquisto kit degustazione in prevendita su PayPal: http://tiny.cc/CdS19_Acquisto_Kit

Cena di Calici di Stelle

Cena di quattro portate e buvette vini riservata

Costo: 70 € a persona

Comprende inoltre: Aperitivo con 2 degustazioni vino + Calice in vetro e tasca portacalice +

Tarallini Agricola del Sole + Salvagoccia Supermercati Dok e Famila in omaggio

Start ore 20.30 (Aperitivo)

ore 21.30 (Cena)

Prenotazione obbligatoria (posti limitati)

Info: segreteria@mtvpuglia.it | tel. 080 5233038

Prenotazioni: Masseria Il Melograno | tel. 080 690 9030

Acquisto Prevendita PAYPAL: http://tiny.cc/CdS19_Cena7Agosto

NB: Per ricreare l'atmosfera di una cena raffinata tra amici, i tavoli della cena sono conviviali e possono essere in condivisione con altri prenotati. L'assegnazione dei posti e dei tavoli avviene in ordine di arrivo, a discrezione del ristoratore e soggetta alle caratteristiche della struttura. Per ulteriori informazioni ed esigenze particolari, si consiglia di contattare l'organizzazione.

Lezioni di Cucina

Costo: 15 € a persona

Comprende: Lezione di cucina + degustazione del piatto abbinamento di un vino dei soci del Movimento Turismo del Vino Puglia ed un EVO dei soci di Buonaterra

NB: Per partecipare alla lezione di cucina è obbligatorio acquistare il Kit di Degustazione

I lezione | ore 21.00

II lezione | ore 22.30

Prenotazione obbligatoria (posti limitati)

Info: segreteria@mtvpuglia.it | tel. 080 5233038

Acquisto Prevendita PAYPAL: http://tiny.cc/CdS19_lezionicucina