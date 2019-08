Brindisi - Visita guidata al Palazzo Granafei-Nervegna dal titolo «Trascura le inezie» 06/08/2019 «TRASCURA LE INEZIE», IL MOTTO DELLA FAMIGLIA GRANAFEI



Venerdì 9 agosto (ore 19) in programma una visita guidata al Palazzo Granafei-Nervegna di Brindisi con racconti sulla famiglia Granafei e una degustazione di vini e prodotti tipici.



Partecipazione gratuita con prenotazione al T. 0831 229 784.



Una visita guidata e un florilegio di racconti, dal titolo «Trascura le inezie», per ricostruire un pezzo di memoria legato al Palazzo Granafei-Nervegna, infine un assaggio di vini e sapori tipici selezionati da un produttore del territorio per testimoniare i segni della tradizione anche nel settore del food.



Venerdì 9 agosto, con inizio alle ore 19, le sale del Palazzo si apriranno a una visita guidata alla scoperta della sua storia e architettura, quindi ai racconti sulla famiglia Granafei e per concludere a una degustazione di vini e prodotti tipici del territorio. Il focus dell’incontro sarà così dedicato ai Granafei, famiglia originaria di Costantinopoli che nel XVI secolo si stabilì a Brindisi. Qui Nicola Granafei, eletto sindaco nel 1534 e nel 1545, sulla facciata del Palazzo fece scolpire lo stemma con il motto «Pusilla negligit», trascura le cose da poco. Il motto compare nelle «Imprese» dell’abate Filippo Picinelli, risalenti al XVII secolo, e si riferisce alle gesta del leone che sdegna di azzuffarsi con animali più deboli e vili e si cimenta invece con elefanti e pantere dimostrando un animo nobile, grande e generoso.



Lo stemma famigliare reca infatti un leone rampante che ghermisce tre spighe di grano, simbolo che allude alla presunta etimologia del cognome.



L’iniziativa segna il terzo di 16 appuntamenti integranti un’attività di animazione on-site che la Regione Puglia ha promosso per qualificare e potenziare il servizio di informazione e accoglienza turistica svolto dagli uffici Infopoint turistici della rete regionale e, di conseguenza, garantire ai turisti una maggiore qualità e omogeneità dei livelli dei servizi offerti al pubblico, dal mese di luglio fino al 31 ottobre. L’appuntamento con la visita guidata, i racconti e la degustazione è alle ore 19 di venerdì 9 agosto presso l’Infopoint di Palazzo Granafei-Nervegna, in via Duomo 20, a Brindisi. La partecipazione è gratuita con prenotazione al T. 0831 229 784.