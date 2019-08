Bari - SANITA’: OGGI INCONTRO CON I SINDACATI: ASSUNZIONI PER 2.500 OSS, 1.000 INFERMIERI E 1.000 MEDICI 06/08/2019 Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha incontrato oggi, con il direttore del dipartimento Politiche della Salute, Vito Montanaro e con il consigliere del presidente Domenico De Santis, insieme ai dirigenti dell’assessorato competenti, i sindacati sui temi della sanità.

“L’incontro di oggi è stato estremamente importante per fare il punto con tutte le organizzazioni sindacali sullo stato di attuazione del programma in sanità.

Gli sforzi fatti nel corso degli ultimi anni ci consentiranno a breve di uscire dal piano operativo e l’affidabilità delle azioni della Puglia ci consentirà di fare finalmente migliaia di assunzioni di medici, infermieri e operatori sanitari.

Questo in più consentirà di ottenere da parte del Ministero il via libera alla costruzione di due nuovi ospedali e altri saranno probabilmente autorizzati nei giorni a venire.

L’insieme di queste azioni è finalizzato all’abbattimento delle liste di attesa, perché ci si augura che con il nuovo personale si possa più velocemente rispondere alle domande dell’utenza”.

“Oggi – ha spiegato Montanaro - abbiamo incontrato tutte organizzazioni sindacali distribuite su tre tavoli, alle quali è stata presentata l’attività che il Dipartimento intende svolgere nel corso dell’ultimo anno della consiliatura, sulla base degli obiettivi individuati dal Presidente e dalla Giunta regionale.

La durata dell’incarico del direttore di dipartimento ha reso necessaria la individuazione di obiettivi chiari e condivisi con le organizzazioni sindacali.

Questi sono essenzialmente: la chiusura definitiva del percorso che ci porterà fuori dal piano operativo per reimpossesarci della completa autonomia ìnella gestione strategica e organizzativa del sistema sanitario regionale, il piano di riordino ospedaliero che dovrà essere implementato entro il 31 dicembre 2020, il piano di riordino territoriale che dovrà seguire le sorti di quello ospedaliero, il piano delle assunzioni e il piano di abbattimento delle liste di attesa, anche attraverso la riorganizzazione dei sistemi di prenotazione.



Con riferimento al piano assunzionale, si prevede l’assunzione 2.500 OSS, oltre 1000 infermieri, circa 1.000 medici

Il primo concorso unico regionale da bandire sarà quello per l’assunzione infermieri, coordinato dalla Asl Bari insieme con il Policlinico e con l’Irccs De Bellis di Castellana, La procedura di assunzione degli OSS a cura degli Ospedali Riuniti di Foggia, presumibilmente finirà entro l’anno”.