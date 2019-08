RoadToTokyo2020 - Azzurri al lavoro a Bari in vista del PreOlimpico 07/08/2019 Giornata di lavoro per gli azzurri a Bari in vista del preolimpico



Giorni di lavoro per l'Italia maschile di volley a Bari in vista del torneo preolimpico in programma da venerdì a domenica. Con la prevendita dei biglietti a gonfie vele, oltre 4000 tagliandi staccati per la giornata di domenica che prevede la sfida tra Italia e Serbia, sale la febbre per il torneo che vedrà impegnati gli azzurri per l'importante obiettivo qualificazione olimpica.



A parlare oggi sono stati gli azzurri che hanno presentato l'impegno del week end: "E' stata una settimana intensa, produttiva, - ha commentato lo schiacciatore azzurro Pippo Lanza - siamo arrivati la settimana scorsa a Bari potendo conoscere l'ambiente e il palazzetto. Abbiamo giocato due amichevoli andate bene, con un bel riscontro.



Era importante iniziare a giocare e fortunatamente possiamo tracciare un bilancio positivo. All'inizio della preparazione eravamo carichi di lavoro, dopo queste due amichevoli col Belgio è stato importante stare in campo, era molto importante farlo e abbiamo dato prova di essere superiori agli avversari.



Il Camerun lo conosciamo meno, l'Australia l'abbiamo incontrata in VNL, sarà importante partire col piede giusto e cercare il nostro gioco piuttosto che andare dietro a loro. Sarà una serie di partite in progressione, dalla prima all'ultima sarà importante mantenere il livello del gioco alto. La Serbia conosce bene questo palazzetto, sa giocare le partite importanti, è una Serbia che lo scorso anno ci ha dato una prova di superiorità.



In questo torneo ci sarà da sfidare questa Serbia mettendo in ogni punto carattere e volontà sfruttando il palazzetto che dovrà essere la nostra arma in più. Abbiamo avuto modo di conoscere Bari nel week end di riposo, abbiamo visitato Bari, Bari vecchia, abbiamo mangiato le prelibatezze del posto. Alla Puglia chiediamo di fare fatica insieme a noi, insieme possiamo ottenere un grande risultato".



Video



06-08-2019: ItalVolley a Bari verso il PreOlimpico, parla Filippo Lanza -> https://youtu.be/4rxOLD_UStw

06-08-2019: ItalVolley a Bari verso il PreOlimpico, parla Roberto Russo -> https://youtu.be/t4661W7plC8

06-08-2019: ItalVolley a Bari verso il PreOlimpico, parla Simone Giannelli -> https://youtu.be/pzP23sP2jdw





Gli azzurri incontrano la stampa



Domani 7 agosto, ore 13.30, saranno a disposizione dei media presso l'Hotel Majesty, Via G. Gentile 97/B, Bari, gli azzurri: Osmany Juantorena, Simone Anzani e Oleg Antonov. Giovedì 8 agosto, alle ore 14.30, è in programma la conferenza stampa di presentazione del Torneo di Qualificazione con i quattro allenatori delle formazioni partecipanti, sempre presso l'Hotel Majesty.





Disponibili ancora i tagliandi per la "Tribuna del Tifoso"



Sono ancora disponibili sul circuiro ticketone pochi tagliandi per assistere al torneo PreOlimpico dalla "tribuna del tifoso", le speciali tribune laterali (Tribuna Ovest e Tribuna Est) allestite sui lati corti del campo al PalaFlorio per consentire ai tanti tifosi che già si sono assicurati il posto e a chi vorrà farlo di sostenere gli azzurri da un particolare punto di vista. Si ricorda che a chi acquisterà il tagliando di "Tribuna del Tifoso" per le tre giornate di PreOlimpico, sarà consegnata una maglia speciale per colorare d'azzurro il PalaFlorio.





Biglietteria torneo preolimpico 9-11 agosto 2019 (http://bit.ly/2OkDC6O)



9 agosto ore 18: Australia-Serbia; ore 21.15: Italia-Camerun -> Biglietteria torneo preolimpico 9-11 agosto 2019 (http://bit.ly/2OkDC6O)

9 agosto ore 18: Australia-Serbia; ore 21.15: Italia-Camerun -> http://bit.ly/2I5EQ1c

Parterre Numerato Intero: Euro 32,00

Tribuna Numerata Intero: Euro 22,00

Gradinata Non Numerata Intero: Euro 12,00

10 agosto ore 18: Serbia-Camerun; ore 21.15: Italia-Australia -> http://bit.ly/2I907XH

Parterre Numerato Intero: Euro 32,00

Tribuna Numerata Intero: Euro 22,00

Gradinata Non Numerata Intero: Euro 12,00

11 agosto ore 18: Camerun-Australia; ore 21.15: Italia-Serbia -> http://bit.ly/2Ibo7K

Parterre Numerato Intero: Euro 42,00

Tribuna Numerata Intero: Euro 30,00

Gradinata Non Numerata Intero: Euro 15,00Parterre Numerato Intero: Euro 32,00



Tribuna Numerata Intero: Euro 22,00

Gradinata Non Numerata Intero: Euro 12,00



