Terlizzi (Bari) - APULIA CENTER: NUOVO BANDO PER UNA PERFORMANCE VISUALE 08/08/2019 L’artista scelto si esibirà al SILENT Fest, presso il MAT - Laboratorio Urbano.



Da Ruvo di Puglia, l’Apulia Center for Art and Technology entra in rete con altre importanti realtà del territorio collaborando all’organizzazione di SILENT, nuovo festival di Collettivo Zebù, realizzato con la supervisione di Corrado Nuccini. Dal 6 all’8 settembre 2019, presso il MAT - Laboratorio Urbano a Terlizzi (BA), prenderà vita un percorso tra immagini e viaggi sonori: cineconcerti, sonorizzazioni dal vivo dei più importanti film dell’epoca del muto, per un’immersione nella storia delle arti visuali, a partire dagli albori del cinema fino alle più recenti sperimentazioni artistiche e multimediali.

La sezione espositiva, a cura di Apulia Center, arricchirà l’evento con le opere video di Carlos Campos e Sergio Racanati (vincitori delle due residenze d’artista promosse nel corso del 2019) ed ancora le installazioni di Leandro Summo e Silvia Morin.



Ed è proprio nell’ambito di SILENT Fest che viene promosso dal Centro anche un nuovo bando per selezionare l’artista che realizzerà la performance visuale live il giorno 8 settembre, durante il concerto di Josin, musicista tedesca di origine coreana, che ha da poco pubblicato il suo album d’esordio ma già dimostra uno stile maturo e definito, che richiama immediatamente figure come Thom Yorke e Björk, e si muove contaminandosi con le più diverse tradizioni, in un’alchimia di elettronica e armonie classiche.

Il bando è rivolto ad artisti di età compresa tra i 18 e i 35 anni che lavorano negli ambiti di video ed arti multimediali, i quali potranno candidarsi entro e non oltre il 25 agosto 2019, compilando ed inviando la domanda di iscrizione inserita nel bando all’indirizzo mail apuliacenterfaat@gmail.com. La Commissione selezionerà l’artista vincitore entro il 30 agosto 2019. Per tutti gli ulteriori dettagli, si rimanda al bando allegato.



Link al bando/domanda d’iscrizione



Info

SILENT Fest – Evento Facebook

FB – Apulia Center For Art and Technology