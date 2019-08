CASTELLO SVEVO DI TRANI- Rinvio evento previsto per sabato 10 agosto ore 20.30 08/08/2019 POLO MUSEALE DELLA PUGLIA

Apertura straordinaria dalle ore 20.00 alle ore 23.00

(ultimo ingresso ore 22.15)





Il Polo Museale della Puglia e la Direzione del Castello Svevo di Trani comunicano che, per problemi tecnici, la performance musicale “Già fiammeggiava l’amorosa stella” prevista per sabato 10 agosto alle ore 20.30 sarà posticipata a data da destinarsi.

Resta invariata l’apertura straordinaria del Castello dalle ore 20.00 alle ore 23.00 con ultimo ingresso al pubblico alle ore 22.15.