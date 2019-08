Bari - Proclamati gli eletti in Consiglio comunale: entro 20 giorni l'insediamento della nuova assise cittadina 09/08/2019 È stato consegnato questa mattina all'ufficio del capo di gabinetto del sindaco il verbale di proclamazione degli eletti da parte della Commissione elettorale centrale e si è proceduto con le notifiche dell’avvenuta proclamazione agli interessati.

Entro 20 giorni, su convocazione del sindaco, dovrà insediarsi il nuovo Consiglio comunale che, come da verbale ufficiale, è composto dai 36 consiglieri di seguito elencati e che sarà temporaneamente presieduto dal consigliere anziano Elisabetta Vaccarella.



Lista 6 - Iniziativa democratica per la Puglia

Neviera Giuseppe

(Primi due candidati non eletti: Alfonsino Pisicchio, Michele Amoruso)





Lista 7 - Sud al Centro

Anita Mauodinoia

Giuseppe Di Giorgio

(Primi due candidati non eletti: Romeo Ranieri, Oronzo Campobasso)





Lista 8 - Progetto Bari con Decaro

Silvia Russo Frattasi

(Primi due candidati non eletti: Alessandro Russi, Vito Simone)





Lista 9 - Partito Democratico

Elisabetta Vaccarella

Paola Romano

Pietro Petruzzelli

Micheleangelo Cavone

Micaela Paparella

Domenico Scaramuzzi

Marco Bronzioni

(Primi due candidati non eletti: Nicola Amoruso, Pierluigi Introna)





Lista 10 - Democratici Ecologisti Progressisti per Bari

Salvatore Campanelli

(Primi due candidati non eletti: Patrizia Sannicandro, Matteo Pagano)



Lista 11 - Popolari per Bari

Pasquale Magrone

(Primi due candidati non eletti: Vincenzo De Martino, Giovanni Falco)





Lista 12 - Avanti Decaro

Nicola Acquaviva

(Primi due candidati non eletti: Claudio Altini, Loredana Liso)





Lista 13 - Bari bene comune

Francesca Bottalico

(Primi due candidati non eletti: Danilo Cipriani, Emanuele Pasculli)





Lista 14 - Decaro sindaco

Carla Palone

Nicola Loprieno

Annarita La Penna

Alessandro Visconti

Livio Sisto

(Primi due candidati non eletti: Francesco Giannuzzi, Claudio Schirone)





Lista 15 - Decaro per Bari

Vito Lacoppola

Pietro Albenzio

Alessandra Anaclerio

Giuseppe Cascella

(Primi due candidati non eletti: Cristina Pennisi, Rosa Grazioso)





Lista 2 - Movimento 5 Stelle

Maria Elisabetta Pani (candidato sindaco non eletto)

Antonello Delle Fontane

Alessandra Piergiovanna Simone

(Primi due candidati non eletti: Italo Carelli, Fabio Leli)





Lista 16 - Lista civica Sport Bari Di Rella sindaco

Francesca Ferri

(Primi due candidati non eletti: Michele Paloscia, Loredana Iacobellis)

Lista 17 - Lega Salvini Puglia

Michele Picaro

Fabio Saverio Romito

Giuseppe Viggiano

Laura Manginelli

(Primi due candidati non eletti: Giuseppe Monaco, Antonio Testini)





Lista 18 - Di Rella sindaco

Maria Carmen Lorusso

(Primi due candidati non eletti: Michele Nacci, Francesco Fragola)





Lista 19 - Forza Italia

Antonio Ciaula

(Primi due candidati non eletti: Giuseppe Carrieri, Giuseppe Mari)





Lista 24 - Giorgia Meloni Fratelli d’Italia sovranisti conservatori

Filippo Melchiorre

(Primi due candidati non eletti: Pasquale Finocchio, Michele Caradonna)





Pasquale Di Rella

(candidato sindaco non eletto)