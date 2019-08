Trepuzzi (Lecce) - “BANDE A FOOD”, QUANDO IL CIBO DI STRADA DIVENTA GOURMET 10/08/2019 Appuntamento a Trepuzzi (Lecce) dall’11 al 16 agosto





Vestas Travel firma lo spin-off enogastronomico di “Bande a Sud”

e punta a mettere in rete la filiera del turismo enogastronomico



Un villaggio del gusto a 360 gradi, un viaggio immersivo alla scoperta delle tradizioni gastronomiche del Salento attraverso lo street food in versione gourmet: ecco Bande a Food, che renderà ancora più ricca, coinvolgente e multisensoriale l’ottava edizione di “Bande a Sud”, il festival degli immaginari bandistici che si terrà a Trepuzzi (Lecce) dall’11 al 16 agosto.

“Bande a Food”, spin-off enogastronomico della rassegna musicale, è un laboratorio di contaminazioni e rivisitazioni inedite, di storie culinarie con i cuochi, gli operatori dello street food, le aziende dell’agroalimentare, i vini e i birrifici artigianali, ambasciatori di un territorio ancora tutto da scoprire (anche) attraverso il gusto.



Vestas Travel, Tour Operator e DMC, specializzate in itinerari ed esperienze di viaggio esclusive e personalizzate, firmano Bande a Food 2019 ed avviano un nuovo processo di promozione del territorio attraverso olfatto e palato, sapori genuini e profumi intensi che danno vita a racconti, stimolano emozioni e un turismo enogastronomico fatto di viaggi, esperienze ed avventure culinarie.



“Bande a Food” intende valorizzare lo street food di qualità con un inedito approccio esperienziale che, grazie alla collaborazione con la rete “TraditiOn”, propone contaminazioni virtuose con il lavoro di artisti e artigiani che rendono la Puglia assolutamente unica nel panorama manufattoriale internazionale.



Appuntamento a Trepuzzi, in Largo Margherita dall’11 al 16 agosto.