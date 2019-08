11 agosto - La Notte dei Poeti nel Parco Archeologico di Rudiae (Lecce) 11/08/2019 domenica 11 agosto - ore 19

Parco Archeologico di Rudiae - Lecce

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Info 0832306194 - 3892105991

www.astragali.it - teatro@astragali.org



LA NOTTE DEI POETI NEL PARCO ARCHEOLOGICO DI RUDIAE



Domenica 11 agosto nel Parco Archeologico di Rudiae (ore 19 - ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria - 0832306194 - 3892105991) con La notte dei poeti prosegue la programmazione del progetto Taotor di Astragali Teatro. La settima edizione dell’iniziativa della compagnia salentina dedicata alla poesia è uno spazio per dare voce a molteplici esperienze di scritture poetiche, che sono presenti sul nostro territorio. La Notte dei poeti coglie la complessità della ricerca che si è sviluppata negli ultimi decenni e crea una possibilità di incontro tra chi scrive e chi va incontro alla scoperta della scrittura attraverso la lettura e l’ascolto. Elabora una risposta ad una necessità diffusa di conoscenza e di ascolto della poesia, a cui corrispondono occasioni limitate di confronto. A Rudiae si alterneranno poeti, musicisti, attori, cantanti per dare voce e suono alla poesia. Tra gli ospiti la poetessa Claudia di Palma, l'attore e artista Simone Franco, il poeta e coordinatore del Centro di Ricerca PENS (Poesia Contemporanea e Nuove Scritture) Simone Giorgino, il docente di Letteratura italiana contemporanea dell’Università del Salento Antonio Lucio Giannone, il flautista Gianluca Milanese, l'attrice Roberta Quarta, l'attore, regista e direttore artistico di Astragali Fabio Tolledi, il pianista e compositore Mauro Tre, il poeta e drammaturgo Marco Vetrugno, il cantante e chitarrista Rocco De Santis e la cantante, musicista e ricercatrice Anna Cinzia Villani.



Sino al 30 ottobre grazie a un accordo stipulato tra la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto e ARVa SRL, in collaborazione con il Comune di Lecce, sarà possibile visitare il Parco di Rudiae ogni sabato e domenica alle 10 e alle 17 e dal lunedì al venerdì solo su prenotazione (ingresso 4 euro). Per la visita (della durata di circa due ore) si consigliano scarpe comode, copricapo/cappellino e acqua. Info e prenotazioni per le visite 3491186667 - 3495907685 - info@parcoarcheologicorudiae.it - parcoarcheologicorudiae.it. L’ingresso al Parco, dotato di un parcheggio interno nell’area di Fondo Acchiatura, è situato in Via A. Mazzotta (40°19'55.6" N 18°08'46.3" E), di fronte all’IISS Presta Columella.



Taotor è un articolato progetto triennale promosso da Astràgali Teatro, finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito dell’Avviso pubblico per lo Spettacolo e le Attività culturali FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia, in collaborazione con Ar.Va, Theutra e il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento e con i comuni di Lecce, Vernole, Castro e San Cesario di Lecce.