[PHOTOGALLERY] Castellana Grotte (Bari) - Modifica Trasporto Pubblico Locale 11/08/2019 Una lieve modifica al trasporto pubblico locale di Castellana Grotte per consentire ai turisti e ai cittadini di usufruire più agevolmente dei bus sostitutivi della FSE.



A partire da lunedì 12 agosto ci sarà una lieve modifica al percorso delle linee circolari del Trasporto Pubblico Locale di Castellana Grotte. Il tutto per consentire ai cittadini e ai turisti di sopperire alla temporanea soppressione dei treni da parte delle Ferrovie del Sud Est, con relativa fermata dell’autobus sostitutivo non in corrispondenza della stazione centrale ma in Via Conversano. È stata modificata la fermata di Via Conversano del trasporto pubblico e a partire dal 12 agosto le linee circolari comunali si fermeranno nei pressi del Bar Pineta in corrispondenza della fermata dell’autobus sostitutivo delle Ferrovie del Sud Est.



Un provvedimento fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale con il Sindaco Francesco De Ruvo e l’assessore alla Mobilità del Comune di Castellana Grotte Luisa Simone che, sin da subito, si sono adoperati con Cotrap per venire in contro alle esigenze dei cittadini e dei turisti, di fatto disorientati dalla soppressione dei treni e dalla soppressione da parte delle FSE della fermata dell’autobus nei pressi dell’ingresso delle Grotte di Castellana.



Decine i turisti che sono stati costretti in questi giorni a dover raggiungere le Grotte di Castellana a piedi dal centro cittadino e decine gli utenti locali del trasporto pubblico che non hanno potuto usufruire di una comoda fermata in corrispondenza della fermata degli autobus sostitutivi.



Si ricorda che il trasporto pubblico locale di Castellana Grotte è attivo tutti i giorni tranne la domenica. Per i turisti intenzionati a raggiungere il sito carsico la domenica la Ferrovie del Sud Est, in collaborazione con la Regione Puglia, ha istituito una linea circolare delle principali mete turistiche della Valle D’Itria, ovvero, Castellana, Conversano, Polignano a Mare, Monopoli, Fasano, Ostuni, Ceglie Messapica, Cisternino, Martina Franca, Locorotondo, Alberobello, Noci e Putignano. Quest’ultima linea è operativa nei giorni feriali e festivi sino all’8 settembre 2019 e gli orari sono disponibili sul sito www.fseonline.it.



Un ringraziamento è stato espresso da parte dell’Amministrazione Comunale alla Cotrap, sempre pronta ad accogliere le istanze della comunità.