[PHOTOGALLERY] 13 14 18 agosto - Al Monte Sant’Angelo Summer Festival 2019 con Rocco Hant, Folkabbesta e Ettore Bassi 13/08/2019 Martedì 13 arriva Rocco Hunt per il “Monte Sant’Angelo Summer Festival 2019”, il 14 tocca ai Folkabbestia e il 18 ad Ettore Bassi



Ancora grandi eventi in programma a Monte Sant’Angelo, la Città dei due Siti UNESCO: martedì 13 agosto (in Piazza Duca d’Aosta) arriva il rapper Rocco Hunt, mercoledì 14 (in Piazza Ciro Angelillis) tocca ai Folkabbestia per la Torre dei Giganti dell’Arci e domenica 18 (in Piazza de Galganis) Ettore Bassi in “Il Sindaco pescatore” per le attività del Tavolo permanente sulla legalità. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero.



MARTEDÌ 13 AGOSTO ROCCO HUNT - Il 30 agosto uscirà il suo nuovo album, “Libertà”, pieno di importanti collaborazioni: da J Ax, a Boomdabash, da Achille Lauro a Neffa, a Clementino, e tanti altri. Il rapper campano, Rocco Hunt, vincitore del Festival di Sanremo 2014 nella sezione "Nuove proposte" con il singolo Nu juorno buono, sarà a Monte Sant’Angelo martedì 13 agosto in Piazza Duca d’Aosta (ore 21.30).



MERCOLEDÌ 14 AGOSTO I FOLKABBESTIA PER IL TRENTENNALE DELLA TORRE DEI GIGANTI ROCK FESTIVAL - I Folkabbestia nascono a Bari nel 1996 e il loro stile trae ispirazione dalla musica popolare italiana, spaziando dal folk al punk e dallo ska al rock, permeato di cultura di musica popolare proveniente dall'Irlanda, passando per i Balcani. Hanno ricevuto il Premio Carosone per l'interpretazione di “Tre numeri al lotto” e nel 2008 il Premio Matteo Salvatore.

Mercoledì 14 agosto, a Monte Sant’Angelo (in Piazza Ciro Angelillis), la band chiuderà la Torre dei Giganti rock festival. Il festival promosso dall’Arci quest’anno celebra il trentennale.



DOMENICA 18 AGOSTO ETTORE BASSI IN “IL SINDACO PESCATORE” – Secondo appuntamento in programma per il “Tavolo permanente sulla legalità” nell’ambito del programma degli eventi estivi: dopo la presentazione del libro “Ti mangio il cuore” con Giuliano Foschini di mercoledì 7, il “Tavolo” promuove uno spettacolo teatrale dedicato al Sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso il 5 settembre 2010.

Lo spettacolo “Il Sindaco pescatore” con il noto attore Ettore Bassi - tratto dall’omonimo libro di Dario Vassallo (testi di Edoardo Erba con la regia di Enrico Maria Lamanna) andrà in scena domenica 18 agosto (ore 20.30 in Piazza de Galganis).



“Raccontiamo e soprattutto ricordiamo la storia di un eroe normale, Angelo Vassallo, il Sindaco Pescatore. Un uomo normale e straordinario in una regione malata e straordinaria come la Campania. Un uomo che ha sacrificato con la sua vita l'impegno di amministrare difendere e migliorare la sua terra e le sue persone. La sua opera di uomo semplice onesto e lungimirante attraverso l'inizio della sua carriera politica, i successi straordinari ottenuti sul campo del Cilento nell'ottica del Bene Comune, compresa l'operazione Dieta Mediterranea assunta grazie a lui a Patrimonio dell'Unesco, fino al suo tragico epilogo”.



Il programma completo degli eventi estivi https://bit.ly/30GnDRP