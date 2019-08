Bari - Festa del mare 2019: questa sera lo spettacolo di Elisa Barucchieri sul waterfront di San Girolamo 12/08/2019 DOMANI CINEMA ALL’APERTO





AL FORTINO PROSEGUE “BARI VINYL CONNECTION”







Nell’ambito degli appuntamenti della Festa del mare, il programma degli eventi promossi dal Comune di Bari con il sostegno e la collaborazione di Regione Puglia, Pugliapromozione e TPP - Teatro Pubblico Pugliese, di seguito gli appuntamenti in programma questa sera, lunedì 12 agosto:



ore 19.00 Waterfront San Girolamo danza aerea con lo spettacolo “Prime visioni - I suoni dal mare”, ideazione e direzione Elisa Barucchieri, direzione tecnica Alessandro Catacchio, assistenti alla direzione Teri Demma e Germana Raimondo, cura dei testi Selene Favuzz con ospiti speciali: Circ'Opificio di Marika Riggio e Josh Rizzuto e Vertical Studio di Giovanna Nargiso con ResExtensa Dance Company. Colonne sonore famose e visioni in danza a terra, in aria, in acqua al tramonto. Come sfondo, il sole che tramonta, colonne sonore e parole da film che hanno narrato del mare, danza spettacolare a terra, in aria, in acqua, per uno spettacolo suggestivo e unico, perfetto per una sera di mezza estate. Un momento di musica, immagini, meraviglia, con i profumi e i sapori del mare.



Sempre a San Girolamo, domani, martedì 13 agosto, sarà allestito uno spazio per il cinema all’aperto. Le proiezioni in programma sono:

• alle ore 21 QUO VADO? (Gennaro Nunziante 2016) in collaborazione con Apulia Film Commission

• alle ore 23 FOCACCIA BLUES (Nico Cirasola 2009) in collaborazione con Apulia Film Commission



Fino al 18 agosto, dalle ore 19 alle 2 di notte, il Fortino Sant’Antonio ospita invece la 2^ edizione di “Bari Vinyl Connection”, mercato del vinile e dj set quotidiani a cura di Summit Club Bari, con il coordinamento del gruppo Assioma.

Stasera Misspia & Bonnie Valentine - “Swing, Soda & Rock’n’Roll”.



Intanto al Teatro Margherita prosegue fino al 31 agosto On Board, la mostra fotografica collettiva a cura di PhEST - See Beyond the sea (ingresso libero, tutti i giorni ore 10-13 e 16-21.30) con gli artisti Federico Winer, Noelle Mason, Dario Agrimi e Jasmine Pignatelli.