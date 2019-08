17 agosto - Alla II Edizione FESTIVAL COSTA DEI TRULLI live degli Ex-Otago - Fasano (Brindisi) 17/08/2019 II Edizione



Sabato 17 agosto - ore 21 - ingresso gratuito - Fasano (piazza Ciaia)





Grande attesa per gli Ex – Otago il 17 agosto, ore 21, in piazza Ciaia a Fasano (evento gratuito) per la seconda edizione del Festival Costa dei Trulli, un’intensa rassegna di concerti musicali che sta animando l'estate dei comuni di Fasano, Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e Alberobello. La band rivelazione del Festival di Sanremo, stanno girando l’Italia con “La notte chiama tour”, prodotto da Magellano Concerti. Sul palco si esibiranno in uno show spettacolare fatto di grande musica ma anche di visual, emozioni, momenti di riflessione e tante sorprese. E soprattutto le canzoni del loro nuovo album Corochinato, uscito a febbraio.



Il Festival “Costa dei Trulli” è realizzato con il contributo di Regione Puglia (Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020) e grazie al sostegno di due main sponsor: Vini di Puglia Varvaglione1921 e Autoclub, e di Torre Cintola Green Blue che partecipa come sponsor tecnico. È patrocinato dalla Città Metropolitana di Bari. Si avvale della collaborazione e del supporto di: Il Riscatto delle Cicale | Comunicazione Web Editoria; Sistema Museo coop.a r.l.; Associazione Pro Loco di Monopoli; Neamedia Comunication; CTG Egnatia di Monopoli; Koinè – Associazione culturale di promozione turistica; FAI | Sezione di Brindisi. Nonché della sinergia con le seguenti Istituzioni Scolastiche: Conservatorio “Nino Rota” | Monopoli; IISS “da Vinci” di Fasano; Polo Liceale di Monopoli; IISS “G. Salvemini” | Fasano.





Dopo aver conquistato i club di tutta Italia con “Cosa fai questa notte? tour 2019”, che si è concluso al Demodé di Bari con un eccezionale tutto esaurito, gli Ex-Otago, la band rivelazione del Festival di Sanremo, non accennano a fermarsi e sono prontissimi a partire con “La notte chiama tour”, prodotto da Magellano Concerti, che porterà le “Otagate” in giro per tutte l’estate. Continuano infatti ad aggiungersi nuovi appuntamenti estivi che vedranno la band protagonista delle line up dei più importanti festival d’Italia. Gli Ex-Otago sono pronti a ritornare nelle città dove hanno ricevuto l’affetto e il calore del pubblico e ad abbracciare tante nuove location dove sono attesissimi. Sul palco non il solito concerto, ma una vera e propria “Otagata”: uno show spettacolare fatto di grande musica ma anche di visual, emozioni, momenti di riflessione e tante sorprese, dove ci si scatenerà con le hit più ballerine come Tutto bene e Cinghiali incazzati e ci si abbraccerà sulle note dei successi più romantici e sui brani di Corochinato, il nuovo album uscito l’8 febbraio per Garrincha Dischi ed INRI e distribuito in licenza da Polydor/Universal Music Italia, cantati e suonati dal