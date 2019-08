«Birra fra i trulli», dal 17 al 25 agosto la 19ma edizione ad Alberobello 14/08/2019 Tutto pronto ad Alberobello per «Birra fra i trulli» che si terrà da sabato 17 agosto a domenica 25 ad Alberobello.

Tante le novità per la 19ma edizione, prima fra tutte il cambio della location. L’evento infatti si terrà in viale Einaudi.



La manifestazione, organizzata dall’associazione Pro Loco, rientra nel calendario «Trulli Viventi – Summer 2019», il calendario di manifestazioni promosso dall’amministrazione comunale per i mesi estivi in partnership con Engie.



«In qualità di assessore al Turismo e Spettacolo del Comune di Alberobello – dice l’assessore Antonella Ivone – sono lieta, anche quest’anno, di poter dare il benvenuto a «Birra tra i trulli». La 19ma edizione di questo evento, uno dei più partecipati e seguiti dell’estate alberobellese, è ancora una volta esempio di determinazione nell’organizzazione e garanzia di qualità nella riuscita della manifestazione. Ringrazio l’associazione Turistica Pro Loco che anche per il 2019 si è impegnata con passione e costanza per dar vita a un evento che, siamo certi, attirerà tanti visitatori come è successo lo scorso anno e come accade ogni volta. Birra fra i Trulli sarà un’occasione per gustare le bontà del nostro territorio in compagnia e in allegria unendo i prodotti tipici della nostra Puglia a un buon bicchiere di birra, all’ombra dei nostri trulli, patrimonio mondiale dell’Umanità».



Tra i partner dell’iniziativa c’è la BCC di Alberobello e Sammichele di Bari, il cui presidente Cosimo Palasciano commenta: «Come banca del territorio sosteniamo diversi eventi, alcuni vantano una lunga tradizione nei cartelloni estivi, altri sono di recente istituzione. Sosteniamo iniziative di vario genere, da quelle di maggiore spessore culturale a quelle più popolari ma sempre di particolare interesse. «Birra fra i trulli» rientra fra queste ultime e costituisce un appuntamento tradizionale del calendario estivo, nel quale si fondono musica e prelibatezze tipiche locali. Si tratta di un appuntamento atteso soprattutto dai più giovani, anche per questo non abbiamo voluto far mancare il nostro supporto».



Il programma. Sabato 17 agosto a dare il via all’evento ci penseranno, a suon di musica locale, i giovanissimi talenti alberobellesi, folk band Segni; a seguire Veronica di Radionorba animerà la serata a ritmo di musica con Max Pesce e Ciccio Marinelli.



Domenica 18 appuntamento con il più divertente trio comico di Made in Sud, celebre programma televisivo della Rai: I Ditelo Voi! E nel pre-serata ci sarà modo di «pizzicare» con i ritornelli del gruppo Folkoristico Città dei Trulli.



La settimana successiva si aprirà con i Terraross, immancabili in questa manifestazione, che si esibiranno lunedì 19 agosto. A seguire martedì 20 music show anni 80 con i Vega 80. Per mercoledì 21 una serata con un ospite davvero eccezionale: direttamente dalle reti Mediaset il vincitore di Italian’s Got Talent: Antonio Sorgentone. Giovedì 22 serata a ritmo rock: per gli amanti del buon Vasco Rossi ci saranno i Komandanti con la special Guest - official sax di Vasco - Andrea Cucchia. Assoluta novità nel palinsesto la Municipale Balcanica che si esibirà venerdì 23 agosto.



Ultimo weekend scoppiettante: sabato 24 con Sopravvissuti e sopravviventi - Official Ligabue Cover Band e domenica 25 Col Fischio o Senza.



E per i più piccolini, lunedì 19 e venerdì 23 agosto appuntamento con i divertentissimi Bartolomeo & Cioppina dalle 19.30.



Come consueto, non mancherà la III edizione di «Aspettando il memorial Vito Palmisano». Giovedì 22 agosto ci sarà la consueta ciclo passeggiata gratuita con partenza alle ore 18.00 da Largo Martellotta ad Alberobello (evento in collaborazione con Spes e Eracle).



«Diciannove edizioni ma è come se fosse sempre la prima volta – dicono dall’organizzazione –. Il bello di questa manifestazione è che si rinnova ogni anno, aggiungendo novità e sperimentando proposte innovative. Il cambio della location non è solo legata a motivi relativi alla sicurezza ed al confort dei nostri visitatori, ma anche alla volontà di ampliare e diversificare l’offerta gastronomica e birraia. Ci saranno ben 35 birre nazionali ed estere. Novità di questa edizione tra le artigianali «La casa del mastro birraio» con birre artigianali e spiegazione della cultura birraia. Il tutto da abbinare alle migliori gastronomie locali. Come le passate edizioni non mancherà l’area gluten free per celiaci e tante novità per vegani e vegetariani. Prosegue inoltre la nostra campagna «Se bevo non guido» con birra analcolica».

Il team organizzativo vuol sottolineare anche una maggior presenza di possibilità di posti auto nelle immediate vicinanze della manifestazione; un numero rilevante di panche e tavoli per allietare le serate dei visitatori; servizi igienici innovativi nella formula del wc trailer, una toilette- roulotte confortevole ed appositamente adibita che prevede la presenza persino dei fasciatoi.



In chiusura, il direttore organizzativo Franco Miccolis tiene a dare risalto alla nuova iniziativa #plasticfree: «La nostra sarà un'eco-festa poiché avremo piatti e bicchieri 100% biodegradabili e ci sarà una particolare attenzione per la raccolta differenziata. Abbiamo aderito immediatamente alla campagna #plasticfree poiché siamo attenti e rispettosi del nostro territorio e teniamo alla salvaguardia del nostro pianeta. Dunque buona festa a tutti e vi aspettiamo perché... #ciprendiamounabirrainsieme»