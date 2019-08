Trani - A SETTEMBRE TORNA IL TRANFILMFESTIVAL 16/08/2019 E’ la ventesima edizione della kermesse cinematografica diretta da Beppe Sbrocchi





Da settembre torna l’appuntamento con il TraniFilmFestival, giunto alla sua ventesima edizione. Quest’anno la kermesse cinematografica diretta da Beppe Sbrocchi proporrà una serie di appuntamenti per celebrare i suoi primi 20 anni di attività.



Le prime giornate, dedicate ad un vero e proprio rendez-vous, si terranno dall’11 al 14 settembre.



L’evento dovrebbe tenersi negli spazi del Monastero Colonna: la direzione del festival attende conferme o smentite dall’amministrazione comunale. Si proseguirà successivamente nei mesi di ottobre, novembre e dicembre con le attuali sezioni del festival.



E’ possibile scaricare l’entry form al concorso di short film dalla pagina Facebook oppure richiederla a info.trafilmfestival@gmail.com.



Con tutta probabilità sarà inserita una nuova sezione per la promozione dell’Archivio del TranifilmFestival dichiarato nell’anno 2016 di rilevante importanza per interesse storico e cultrale dal Ministero dei Beni Culturali e dalla Soprintendenza Archivistica di Puglia e Basilicata.



Le sezioni in programma sono: “TrFF Kine Competition”, a sua volta suddiviso in Clipping, Taglia Corta - Short Films, Taglia Media - Medium Films, Miglior Film Italiano, Opere Prime e Cinema Doc Dziga Experience; il premio cinematografico Stupor Mundi, il premio “Titoli di Coda - Rosangela Zaccaria”; la rassegna “D-Movie - Dissimile ma non diverso”; la mostra fotografica cine antropologica; la “Prospettiva Nievskij nr. 46”, finestra sulle produzioni internazionali penalizzate da distribuzioni e mercato.



"I cambiamenti rivoluzionari nel mondo e nell'industria cinematografica", spiega Beppe Sbrocchi, "sono stati armonizzati con le sezioni che rappresentano il festival nella sua caleidoscopicità".

A vent’anni dalla prima edizione organizzata nel 2000 con una formula assolutamente unica ed innovativa grazie alla suddivisione di sezioni:

a) Malizie di Trani la commedia sexy anni ’70 con particolare attenzione alle pellicole girate a Trani in quegli anni.

b) Cortomirante concorso per cortometraggi prima esperienza di tal genere in Puglia.

c) Pellicole nuovi autori del cinema italiano

d) Cineuropa gemellaggi e interscambi oltre i confini nazionali

SEZIONI in PROGRAMMA

a) TrFF KINE COMPETITION

a.1 Clipping

a.2 Taglia Corta – Short Films

a.3 Taglia Media – Medium Films

a.4 Miglior Film Italiano

a.5 Opere Prime

a.6 Cinema DOC DZIGA Experience

b) STUPOR MUNDI Premio Cinematografico;

c) TITOLI DI CODA “R. ZACCARIA” riconoscimento cinematografico

d) D – Movie “dissimile ma non diverso” Rassegna – Incontri – Premi

e) Mostra Fotografica Cine antropologica

f) Prospettiva Nievskij nr. 46 finestra sulle produzioni internazionali penalizzate da distribuzioni e mercato

DESCRIZIONE E SINTESI

I cambiamenti rivoluzionari nel mondo e nell’ industria cinematografica sono stati armonizzati con le sezioni che rappresentano il Festival nella sua caleidoscopicità, di seguito le descriviamo brevemente aggiungendo un sintetico elenco storico delle personalità coinvolte nelle edizioni precedenti:

TrFF KINE COMPETITION gli autori, sulla base della propria produttività artistica potranno scegliere di partecipare alle seguenti categorie: Clipping ; Taglia Corta – Short Films ; Taglia Media – Medium Films ; Miglior Film Italiano ; Opere Prime ; Cinema DOC - DZIGA experience (D. exp.) ispirato alla figura di Dziga Vertov, alla sua corrente artistica di riferimento basata sul cinema verità Dziga experience, vuole recuperare, principi e metodi cinematici originari, della grande avventura “Cinema”, ispirandosi al processo cine- fotografico sperimentale, basato sui criteri di verità; un approccio senza filtri, senza vincoli di mercato, di botteghino, di genere o target.









STUPOR MUNDI Premio Cinematografico Ispirato alla figura di Federico II è il ns. premio cinematografico abbiamo avuto l’onore di consegnarlo a personalità cinematografiche di indiscusso prestigio: Stupor Mundi alla Carriera riconoscimento a chi con la sua professionalità ha reso grande il cinema italiano e non solo; nelle precedenti edizioni : Lina Wertmuller (Regista, ed. 2001); Mario Monicelli (Regista, ed. 2002); Florinda Bolkan (Attrice, ed. 2003); Luigi Magni (Regista, ed. 2004); Dino Risi (Regista, ed. 2005); Sergio Citti (Regista e Sceneggiatore, ed. 2005); Pupi Avati (Regista, ed. 2007); Piro Milkani (Regista, ed. 2008); Francesco “Citto” Maselli (Regista, ed. 2009);

Stupor Mundi ai nuovi rappresentanti del Cinema Italiano personalità che si distinguono per il loro valore professionale nel mondo; nelle precedenti edizioni Domenico Procacci (Produttore, ed. 2001), Valeria Golino (Attrice, ed. 2002), Claudia Gerini (Attrice, ed. 2003), Amanda Sandrelli (Attrice ed. 2005); Manrico Gammarota (Attore ed. 2006); Alessandro Gassman (Attore, ed. 2009); Rocco Papaleo (Attore, ed. 2010); Gennaro Nunziante (Regista, ed. 2011); Mingo De Pasquale (Attore, ed. 2011); Marco e Antonio Manetti (Registi, ed. 2012); Laura Morante (Attrice, ed. 2012); Riccardo Scamarcio (Attore/Produttore ed. 2013); Francesco Sarcina (Musicista ed. 2013); Edoardo Winspeare (Regista ed. 2014); Dario Argento (Regista ed. 2014); Sabrina Impacciatore (Attrice ed.2015) Edoardo Natoli (Attore ed. 2016);

D-Movie “dissimile ma non diverso” una rassegna con tematiche orientate alla disabilità e al superamento di ogni barriera fisica, psicologica e, sociale, riteniamo che le competenze, la preparazione e gli apporti in termini di contatti extra regionali ma soprattutto le nuove energie dell’Associazione di Promozione Sociale e Solidarietà ONLUS saranno fondamentali e di grande aiuto allo sviluppo dell’ iniziativa.

Prospettiva Nievskij nr. 46 vuole essere una finestra sulle produzioni internazionali penalizzate dai canali distributivi, l’intento è quello di presentare 5 opere filmiche provenienti da nazioni diverse in anteprima italiana. Il titolo, ispirato, al periodo in cui si iniziò a distribuire cinema, per l’ esattezza pre-cinema, con un approccio più manageriale e in particolare, all’ indirizzo della prima sala cinematografica con taglio “commerciale” aperta dalla società « Cinématographe Lumière » e inaugurata proprio dai fratelli Lumière a San Pietroburgo, nel maggio del 1986, lungo la celebre arteria della città.

TITOLI DI CODA “R. ZACCARIA” riconoscimento cinematografico Dedicato alla memoria di una giovane professionista dell’industria cinematografica italiana Rosangela Zaccaria. Il Premio Titoli di coda si caratterizza nel considerare tutte le figure dimenticate dai “Titoli di Testa” ma fondamentali per la realizzazione di un prodotto cinematografico. Il premio Istituito nel 2013 ottiene un enorme plauso: Laura Muccino (Casting Director ed. 2013); Dionisia Cirasola (Scenografa ed. 2013); Umberto D'Abbruzzo (Film Distributor Assigned); Nino Cristiani (Operatore di Macchina ed. 2014); Paola Comin (Press Agent ed. 2014); Sandra Bonacchi (production Manager ed 2015); Arianna Lumare (Make Up Artist ed. 2015);















CINEUROPA: Nell’ ambito della decima edizione 2009 la sezione Cineuropa si è evoluta dando spazio e visibilità alle Organizzazioni non governative. Ad Amnesty International è stato consegnato un riconoscimento in una serata arricchita da proiezioni e incontri; un ulteriore tassello che si aggiunge al prestigioso progetto Inventarca – Interreg III A Italia - Albania nel 2008 alla presenza di Giulio Cesare Giordano Segretario Generale del Consiglio Internazionale del Cinema, della Televisione e della Comunicazione dell' UNESCO, e al compimento di gemellaggi: 2007 con il Tirana Film Festival - Tirana (Albania), 2001 Festival du Film de La Mer - Pen'March (Francia); 2002 Accademia di Belle Arti Beirut Libano; 2003 presentazione Tranifilmfestival nelle sale del Parlamento Europeo – Bruxelles (Belgio); e altri. La sezione “cineuropa”, dedicata a tale attività, sarà ampliata con varie e significanti scambi culturali con prestigiosi festival italiani ed europei.

ARDEO Mostra Internazionale del VideoArte: Forma d’arte innovativa, sperimentale e ardita, il Video d’Arte si fa strada nell’ambito delle produzioni audiovisive contemporanee. A tal proposito il nostro Festival gli attribuisce uno spazio giusto e meritato con installazioni estemporanee o proiezioni su grande schermo.

TrFF CARTOON: Cartoni animati, fumetti, fantasy, games e tecnologia digitale. Nel 2002 viene inserita nella programmazione una nuova sezione dedicata al Cinema di Animazione la prima opera proiettata sarà “Metropolis” di Osamu Tezuka a seguire negli anni successivi la sezione diventerà sempre più un appuntamento cult dell' evento in tanto da poter presentare in anteprima: Steamboy di Otomo Katsuhiro; Aeon Flux di Karyn Kusama; Ghost in the shell II di Mamoru Oshii. Nel 2009 Coraline e la Porta Magica di Henry Selick.

OPERE PRIME; ANTEPRIME E OMAGGI A GRANDI AUTORI ED INTERPRETI: Spazio per la proiezione di lungometraggi italiani e non. In sala/e autori ed interpreti disponibili alla discussione con il pubblico, il quale, qualora lo desideri, sarà protagonista di un confronto sereno ed esaustivo .

Evidenziamo nelle precedenti edizioni di particolare rilievo proiezioni e/o presenza in sala:

- TrFF 2000: Edoardo Winspeare con “Sangue Vivo”, Oreste Lionello e Beppe Fiorello con “I Fetentoni”;

- TrFF 2001: Richard Lowestein e Noah Taylor con “E morì con un felafel in mano” Eros Puglielli con “Tutta la conoscenza del mondo” Sergio Citti con “Vipera”;

- TrFF 2002 Matteo Garrone con “L' Imbalsamatore”, Maya Sansa con “Benzina”, Claudia Florio con la “Regina degli scacchi”, Antonio Buil Puejo e Claudio Collepiccolo con “il Derviscio”, Emanuele Crialese e Valeria Golino con “Respiro”;

- TrFF 2003 Claudia Gerini con “Off Key”, Edoardo Gabriellini e Carolina Feline con “B.B. e il Cormorano”, Florinda Bolkan con “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto”;

- TrFF 2004 Luigi Magni e Lucia Mirisola con “Nell' anno del Signore”, Pjer Zalica con “Benvenuto Mr. President”;

- TrFF 2005 Zach Braff con “La mia vita Garden State”, Massimo Guglielmi “Pasolini e la morte”;

- TrFF 2006 Luc Besson con “Angel A”; TFF 2007 Olivier Dahan “La Vie En Rose”;

- TrFF 2008 Manrico Gammarota con “Facciamola Finita”; Piro Milkani con “The Sorrow of Mrs. Schneider”; M. Mongelli – B. Sbrocchi – I. Bukta – R. Budina con “Il Volo” quattro cortometraggi per un unico film – anteprima nazionale Progetto Interreg Italia – Albania.

- TrFF 2009 Francesco “Citto” Maselli con “ Le Ombre Rosse”

- TrFF 2010 Rocco Papaleo con“Basilicata Coast To Cost”

- TrFF 2012 Manetti Bros. con “L’ arrivo di Wang” Ruggero Di Paola con “Appartamento ad Atene”

- TrFF 2013 Daniele Vicari con “Diaz”

- TrFF 2013 Alessandro Gassmann “Razza Bastarda”

- TrFF 2014 Edoardo Winspeare “In Grazia di Dio”