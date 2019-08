25 agosto - I CAPULETI E I MONTECCHI” di Vincenzo Bellini, allestita dal Festival Opera de Mari -Acquaviva delle Fonti 25/08/2019 Festival Opera de Mari

I CAPULETI E I MONTECCHI

V. Bellini

domenica 25 agosto ore 21

Cortile di Palazzo de Mari, Piazza dei Martiri - Acquaviva delle Fonti







“Io giuro il mio amore sulla luna”. “Non giurare sulla luna, questa incostante che muta di faccia ogni mese, nel suo rotondo andare”. Oscura e romantica, lontana eppure così presente con la sua influenza nella quotidianità di tutti gli uomini e le donne, William Shakespeare scelse di legare l’amore contrastato e ostacolato tra Romeo e Giulietta alla Luna, che a distanza di 50 anni dallo sbarco, resta ancora misteriosa e affascinante.



Sotto lo sguardo di quella stessa Luna, il 25 agosto alle 21 nel Cortile di Palazzo de Mari ad Acquaviva delle Fonti, la celebre coppia di innamorati veronesi, già protagonisti della novella IX di Matteo Bandello del 1554, tornano ad amarsi nell’Opera “I CAPULETI E I MONTECCHI” di Vincenzo Bellini, allestita dal Festival Opera de Mari per la seconda edizione del Progetto “Cuore di Banda”, quest’anno intitolato “Viaggio dal ‘700 all’immaginario, musica e cospirazione” e dedicato prevalentemente, ma non solo, alla musica tra gli storici complessi bandistici della Terra di Bari nei Comuni di Acquaviva delle Fonti, Turi e Sammichele di Bari, legati tra loro da una tradizione musicale del genere conosciuta in tutto il mondo.



Opera che ebbe una gestazione a dir poco problematica per il Bellini, ma di singolare bellezza, dove si alternano momenti di incantata poesia e concitata drammaticità. Nonostante sia stata una tra le opere più rappresentate in Italia e in Europa nel corso dell’Ottocento, spesso presente nella programmazione dei teatri più importanti di tutto il mondo nel secolo scorso e fino ai giorni nostri, i suoi allestimenti in Puglia sono eventi sporadici e occasionali. A sei anni dalla sua fondazione, in quest’esordio con l’Opera Lirica, ancora una volta il Festival Opera de Mari con “I CAPULETI E I MONTECCHI” regala al pubblico, per il nuovo progetto dell’Associazione MUSInCanto “I love Opera”, una produzione unica e di raro ascolto.





Festival Opera de Mari

I Capuleti e i Montecchi (V. Bellini)

Domenica 25 agosto ore 21

Cortile di Palazzo de Mari

Piazza dei Martiri - Acquaviva delle Fonti (BA)



Per informazioni e prenotazione posti:

Festival Opera de Mari

+39 388 93 80260

www.festivaloperademari.it



Info Point Turistico

piazza Maria Santissima di Costantinopoli, 16

Acquaviva delle Fonti

+39 392 33 69 394



Cast

MARGHERITA ROTONDI Romeo Montecchi

NATALIZIA CARONE Giulietta Capuleti

ANTONIO STRAGAPEDE Capellio Capuleti

DARIO SEBASTIANO POMETTI Tebaldo

GRAZIANO DE PACE Lorenzo



GIUSEPPE BINI Direttore

LUIGI TRAVAGLIO Regia e luci



Orchestra Festival Opera de Mari

Coro Lirico BitontOpera Festival - GIUSEPPE MAIORANO M° del coro



Studenti Liceo Musicale “Don L. Milani” Banda musicale

ANTONIO MINELLI Narratore

GIADA FERRULLI e ROBERTO COPPOLA Ballerini e coreografie danza



Direzione Artistica e Musicale dell’evento a cura del M° GIUSEPPE BINI



Partner

Fondazione Paolo Grassi e Accademia del Belcanto “Rodolfo Celletti” di Marina Franca

Liceo Musicale “Don Lorenzo Milani” di Acquaviva delle Fonti

Associazione Formediterre di Putignano

Associazione Fili d’Argento di Acquaviva delle Fonti