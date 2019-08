Marina di Mancaversa - 18-25 AGOSTO. VIA ALLA QUARTA EDIZIONE DI "M-EAT & SOUND" 17/08/2019 Dal 18 al 25 agosto torna M-eat & Sound



QUARTA EDIZIONE DELL’EVENTO ESTIVO CHE CELEBRA LA CONVIVIALITA', LA PRIMA ITINERANTE NELLA MARINA DI MANCAVERSA: ECCELLENZE GASTRONOMICHE E OSPITI, SOSTENIBILITÀ E SOLIDARIETÀ, AREE DI INTRATTENIMENTO PER I PICICOLI E MUSICA LIVE PER TUTTI I GUSTI. INAUGURAZIONE IL 18 AGOSTO, CON IL LIVE DI MARCO LIGABUE



c/o Arena del Mare – via Riccione – Marina di Mancaversa



Tutto pronto per M-eat & Sound, che nella sua quarta edizione approda nella marina di Mancaversa, grazie alla collaborazione sinergica tra l’Associazione I-Train, il Comune di Taviano e la locale Pro Loco. Il festival della convivialità, che promuove le eccellenze del territorio e i sapori tipici del “Made in Puglia" proporrà ben otto giorni di musica live, attrazioni per tutta la famiglia e divertimento per tutti i gusti, accendendo i riflettori sulla marina di Taviano e sull'intero Sud Salento dal 18 al 25 agosto.



UNA VETRINA PER IL TERRITORIO - Otto giorni consecutivi di cultura, arte e tradizione ma soprattutto buon cibo e sapori genuini. Questi gli emblemi della manifestazione, che racconta tutti gli aspetti più autentici del territorio, offrendo ai tanti visitatori le tantissime tipicità e le specialità più conosciute della gastronomia salentina, tutte rigorosamente a Km 0. Sostenibilità e solidarietà confermate anche nell'edizione 2019, grazie alle collaborazioni con Ecofesta Puglia e con il progetto sociale Cuore Amico, così come le aree intrattenimento affidate a Fun Project (attrezzate per il divertimento dei più piccoli) e a Radio System Network, con dirette live, musica da ballare, animazioni e speaker già a partire dal tardo pomeriggio. Novità gustosa, infine, restando nel panorama dei prodotti tipici e della valorizzazione del territorio, la presenza degli stand di Campagna Amica e Coldiretti.



LA SERATA DI APERTURA – Il cartellone di M-eat & Sound prenderà il via DOMENICA 18 AGOSTO. Alla cerimonia di inaugurazione e di apertura delle aree gastronomiche dell'Arena del Mare allestita nel parco di via Riccione, prevista dalle ore 21.30, seguirà l'apertura di quella live con il concerto di Marco Ligabue. Sul palco i vecchi successi del “fratello d'arte” e i nuovissimi brani del “Sarà bellissimo tour”, che sta riscontrando grande successo in tutta la penisola e che sta portando l'incantautore emilianoin giro per l'Italia con oltre 500 live. Tra emozioni e riflessioni, brani da cantare a squarciagola e una grinta rock inconfondibile, Ligabue sarà affiancato dall'insostituibile chitarrista Jonathan Gasparini, dal batterista Diego Scaffidi e dal giovanissimo bassista Luca Marchi.



OTTO GIORNI DI EVENTI - Ricco di ospiti e di generi musicali anche il cartellone dei concerti, oltre all'apertura affidata a Marco Ligabue. Tutti da ballare a ritmo di pizzica e tamburelli gli spettacoli dei Tamburellisti di Torre Paduli il 19 agosto, dei Tamburellisti di Otranto il 21 agosto e del progetto Ritmo Binario (23 agosto), reduce da un grande successo in tutta la regione. Completeranno il cast artistico i Megarock, revival dei più grandi successi rock sul palco il 21 agosto, Kalinka e Italian Shock Revival, cover di successo che si esibiranno il 22 agosto e la pluripremiata cartoon band Ipergalattici (24 agosto) reduce da un importante riconoscimento al Lucca Comics e Games dello scorso anno. Per concludere con Flashback, il grande viaggio nel tempo della Bestproduction, sul palco il 20 agosto insieme ai dj dello Zoo di Radio 105 e il Festival Bar Italia, con la squadra guidata da Vanny dj che chiuderà la manifestazione il 25 agosto. Evento family friendly, ogni giorno pre-show a partire dalle ore 18.30, ingresso all'area live gratuito.