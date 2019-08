23 agosto - MIRKO SIGNORILE - Trio Trip - Castellana Grotte (Bari) 23/08/2019 II Edizione

FESTIVAL COSTA DEI TRULLI



MIRKO SIGNORILE - Trio Trip



nell’ambito San Leo Music Fest



23 agosto 2019 ore 21.00

largo San Leone Magno - Castellana Grotte



Ingresso libero



Lasciarsi trasportare dalla musica in un viaggio ricco di fantasia, di colori e di belle sensazioni: facile ascoltando il nuovo album “Trio Trip” (Auand Records) del virtuoso pianista Mirko Signorile accompagnato da Francesco Ponticelli al basso e da Enrico Morello, alla batteria. I tre musicisti si esibiranno il 23 agosto in largo San Leone Magno a Castellana Grotte (ingresso libero), in un concerto gratuito nell’ambito del San Leo Music Fest e che rientra nella già ricca programmazione del Costa dei Trulli Festival.



Lontano dall’essere un lavoro cerebrale o forzatamente strutturato, “Trio Trip” è invece un collage emotivo. La giocosa policromia delle tracce dipinge i quadri di un’intera esistenza con un tocco espressionista: dalle certezze alle inquietudini, ogni pezzo è la fotografia di un momento specifico, di una sensazione, di un luogo. «Ho scritto questi brani di pancia, senza troppo pensare – confida Signorile – Mi fido molto di quello che sento: è una specie di rapimento quando compongo, un fuoco lento ma continuo».



Confermando il gusto melodico e minimal che ha messo in luce nei lavori precedenti, la fiamma delle composizioni si alimenta a poco a poco, su linee naif o stranianti: ad accendere la miccia è il motivo dai riflessi sintetici che campeggia in “The Blue Ritual” all’apertura del disco. La meditazione danzante di “Indigo Garden” si spalanca all’improvviso su una solarità sorprendente che, con un risvolto più intimo e raccolto, ritorna sullo sfondo di altre tracce, inclusa l’affettuosa “The Colorful Tuner” o la sognante “Orange City”. Se sul lato opposto dello spettro emotivo c’è spazio per l’incertezza sinistra e le corse a perdifiato di “Black Forest”, la tracklist si chiude con un una versione asciutta e sorniona di “Ironic” di Alanis Morissette. Una sorta di appunto per il futuro: la volontà di non prendersi mai troppo sul serio, e l’invito a godersi ogni momento.









Il Festival “Costa dei Trulli” è realizzato con il contributo di Regione Puglia (Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020) e grazie al sostegno di due main sponsor: Vini di Puglia Varvaglione1921 e Autoclub, e di Torre Cintola Green Blue che partecipa come sponsor tecnico. È patrocinato dalla Città Metropolitana di Bari. Si avvale della collaborazione e del supporto di: Il Riscatto delle Cicale | Comunicazione Web Editoria; Sistema Museo coop.a r.l.; Associazione Pro Loco di Monopoli; Neamedia Comunication; CTG Egnatia di Monopoli; Koinè – Associazione culturale di promozione turistica; FAI | Sezione di Brindisi. Nonché della sinergia con le seguenti Istituzioni Scolastiche: Conservatorio “Nino Rota” | Monopoli; IISS “da Vinci” di Fasano; Polo Liceale di Monopoli; IISS “G. Salvemini” | Fasano.