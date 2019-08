Castellaneta Marina: "A pesca di plastica", giornata ecologica in mare 20/08/2019 Castellaneta Marina: "A pesca di plastica", giornata ecologica in mare



Salvare il mare dalla plastica è l'azione che quotidianamente mettono in campo, anzi "in mare", Nunzio e Antonella, due diportisti originari di Santeramo e innamorati di Castellaneta Marina. Ogni giorno, con la loro barca, invece di prendere il sole e rilassarsi, hanno deciso di raccogliere rifiuti e relitti galleggianti per riportarli a riva, dove vengono avviati alla raccolta differenziata.



In tanti hanno voluto seguire l'esempio di Nunzio e Antonella, tanto da organizzare una vera e propria giornata ecologica in mare, a pesca di plastica, con l'obiettivo di lanciare un messaggio:"Se vogliamo, ognuno può dare una mano per salvare il mare".



La Pro Loco Rodolfo Valentino e l'alaggio barche "Stefania" di Castellaneta Marina promuovono infatti una giornata di sensibilizzazione sull'inquinamento ambientale, dedicando il pomeriggio di giovedì 22 agosto alla pulizia del mare e della spiaggia, con il supporto dell'Assessorato all'ambiente del Comune di Castellaneta e la partecipazione della Lega Navale Italiana Sezione Matera-Castellaneta, del Circolo Nautico Castellaneta Marina, dell'associazione sportiva La Playa, del Circolo Velico Vega e del Comitato Civico Rinascita Castellaneta Marina.



La manifestazione gode del patrocinio di Legambiente Puglia.



Tutti i diportisti sono invitati a partecipare con la propria imbarcazione. I partecipanti saranno dotati di guanti e sacchi per la raccolta del materiale. Per l'occasione saranno distribuiti gadget ecologici, come i posacenere da spiaggia e giochi in plastica riciclata per i più piccoli.



ore 17.00

Ritrovo all'alaggio "Stefania", nei pressi dello Sporting Club di Castellaneta Marina.

Uscita in mare con le imbarcazioni dei diportisti per la raccolta di rifiuti o relitti galleggianti, e pulizia dell'arenile.



ore 20.00

Rientro all'alaggio "Stefania"