Kurumuny, 20/08/2019 demartino60



Un viaggio a ritroso lungo le tracce di Ernesto de Martino

nel Salento:

immagini, visioni, performance e un

convegno di studi internazionale

Mercoledì 21 agosto a Sternatia

Film e documentari sul tarantismo

e la mostra Il luogo del culto, Galatina, San Paolo; tarantismo e dintorni



Un progetto di Kurumuny

con la direzione scientifica di

Maurizio Agamennone e Luigi Chiriatti



Proseguono gli appuntamenti di demartino60, il progetto di Kurumuny che rende omaggio alla mitica spedizione di Ernesto de Martino e dei suoi collaboratori nel Salento. Il progetto, che vede la direzione scientifica di Maurizio Agamennone e Luigi Chiriatti, gode del sostegno della Regione Puglia, “Fondo Speciale per la Cultura e Patrimonio culturale (L.R. 40/2016 – Art. 15 c. 3).



Domani, mercoledì 21 agosto doppio appuntamento al Palazzo Comunale di Sternatia. A partire dalle 18.30 sarà visitabile la mostra fotografica itinerante Il luogo del culto, Galatina, San Paolo; tarantismo e dintorni, mentre alle 20 è in programma la proiezione di film e documentari sul taarantismo.

Di seguito i dettagli.



Visioni

Filmati e documentari sul tarantismo

21 agosto, Palazzo comunale di Sternatia, ore 20



In una lunga serata di approfondimento, verranno proiettati alcuni tra i filmati e i documentari più celebri e importanti sul fenomeno del tarantismo accanto ad altri inediti: tra le proiezioni in programma Meloterapia del tarantismo di Diego Carpitella (1960), La taranta di Gianfranco Mingozzi (1962), Immagini del tarantismo di Benito Dispoto (1962), Morso d’amore di Annabella Miscuglio e Luigi Chiriatti (1981).



Mostra

Il luogo del culto, Galatina, San Paolo; tarantismo e dintorni

Dal 14 al 22 agosto



Galatina, la cappella di San Paolo e lo spazio antistante, rappresentano il luogo di svolgimento del rito, la meta dove per decenni tarantate e, più recentemente, anche studiosi del fenomeno e semplici curiosi si sono dati appuntamento per celebrare e osservare il rituale magico-religioso del tarantismo. Questa mostra multimediale restituisce gli scatti di fotografi professionisti e non, che nel corso di un cinquantennio hanno varcato la soglia del luogo del culto.



Le fotografie sono di Chiara Samugheo, Paolo Longo, Paolo Albanese e Paola Chiari, Salvatore Congedo, Carmelo Caroppo, Fernando Ladiana, Luigi Chiriatti. Sarà proposta un’istallazione di video-arte di Fernando Bevilacqua: un percorso immersivo attraverso un montaggio serrato di immagini, frammenti video e audio, frutto di ricerche etnografiche condotte sul campo, che porterà lo spettatore direttamente nel paesaggio visivo-sonoro del tarantismo.



La mostra itinerante seguirà le tappe del Festival “La Notte della Taranta”: dal 14 al 16 agosto sarà ospitata nel Chiostro della biblioteca Bernardini di Lecce, dal 17 al 20 agosto nel Convento delle Clarisse di Galatina, il 21 agosto nel Palazzo comunale di Sternatia, il 22 agosto nei Giardini del duca di Martano. L’orario di visita è dalle 18.30 alle 22.30.