Conversano - Seconda giornata del festival Imaginaria fra proiezioni, laboratori, incontri 20/08/2019

International Animated Film Festival

Festival internazionale del cinema d’animazione d’autore

CON L'ADESIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA - MEDAGLIA DI RAPPRESENTANZA

MARCHIO EUROPEO EFFE (Europe for Festival Festival For Europe) 2019/2020

17esima edizione | Conversano (BA), 19 - 24 agosto, 15 settembre 2019



Seconda giornata del festival Imaginaria fra proiezioni, laboratori, incontri con l’autore e la calorosa partecipazione del pubblico.





Dopo il “sold out” della seconda serata Imaginaria continua il suo programma ricco di eventi e proiezioni nelle varie location del centro storico di Conversano.

Alle 21.00 nel Giardino dei Limoni (San Benedetto) e alle 21.30 Chiostro dei Paolotti (Seminario Vescovile) saranno proiettati per la categoria “Animated Short Film Int. Competition”: Sister di Siqi Song (8’02, Cina, 2018), The Elephant’s Song di Lynn Tomlinson (7’38, USA, 2018), The Feather Pillow di Joseph Specker Nys (12’17, Brasile, 2018), Carlotta’s Face di Valentin Riedl, Frédéric Schuld (5’, Germania, 2018), Hedge di Amanda Bonaiuto (6’05, USA, 2018), Entropia di Flóra Anna Buda (10’30, Ungheria, 2019), Ariel di Kleopatra Korai (2’25, Grecia, 2019), Between the shadows di Alice Guimarães and Mónica Santos (13’25 , Francia / Portogallo, | 2018) Nel Giardino dei Limoni (San Benedetto) verso le 22.00 l’Incontro con Il cinema d’animazione sperimentale di Boris Labbè a seguire per la categoria Animated Student Short Film Homesick di Hila Einy (7’15, Israele, 2018), The Porous Body di Sofia El Khyari (6’15 , Francia, 2018), Inanimate di Lucia Bulgheroni (8’40, UK, 2018), Angel’s Trumpet di Martinus Klemet (2’15, Estonia, 2019), Good Intentions di Anna Mantzaris (09’, UK , 2018).



Alle 23.00 presso il Giardino dei Limoni l’atemprima del film Tito and the Birds di Gabriel Bitar, André Catoto, Gustavo Steinberg (Brasile, 2018, 73’, V.O.S.I.)

Tito and the Birds è un film straordinario su un ragazzino e il suo viaggio per salvare il mondo da una “epidemia di paura”, in cui le persone iniziano ad ammalarsi se improvvisamente si spaventano. Tito è un timido ragazzino di 10 anni che vive una vita normale che trascorre tra le uscite con i suoi due migliori amici, le lotte contro i bulli della scuola a scuola e la presenza di sua madre nevrotica a casa. Dopo che l’epidemia di spavento si diffonde, Tito parte alla ricerca dell’antidoto. Scopre che la cura è in qualche modo legata alla ricerca di suo padre, incentrata sulle canzoni intonate dagli uccelli. Suo padre infatti è un inventore che ha dovuto abbandonare la sua casa quando il figlio aveva soltanto 6 anni. La ricerca dell’antidoto diventa così anche la ricerca del padre scomparso oltre che della propria identità. Il film è al contempo la scoperta del bambino su quello che è giusto e di come superare le proprie paure.



Per la sezione Kids diversi laboratori e letture animate nel pomeriggio con Gabriella Carofiglio, il collettivo Animàni, L’ass. Semi di Carta e la libreria Ciurma di Taranto. Nel Chiostro di San Giuseppe la mostra/percorso di lettura “Anna dei Miracoli” di Ana Juan in collaborazione con Logos Edizioni.

Alle 21 nella Piazzetta Sturzo l’avvio del programma delle proiezioni con Competizione internazionale “Animated Short Film for Kids“: The Bird & the Whale di Carol Freeman (7’03, Irlanda, 2018), Nö! di Christian Kaufmann (5’16, Germania, 2018) Cycle di Sophie Olga de Jong, Sytske Kok (2’15, Paesi Bassi, 2018)



The Fox & The Pigeon di M. Chua, A. Dewhurst, S. Gabriella, V. Ivanovski, S. Lee, T.Pacana, S. Kevin Sung, M. Thompson, M. Walton, S. Wang, C. van Tol (6′, Canada, 2019), Nini di Yingzong Xin (5’10, USA, 2018), The King Dom di Marco Raffaelli Melania Campanaro, Elena Sorrentino, Giacomo Bianchi, (6’12, Italia, 2019). In chiusura l’omaggio al cinema di Hayao Miyazaki a 40 anni dalla celebre serie televisiva “Conan il Ragazzo del Futuro” firmata dal maestro Miyazaki con gli episodi: Il capitano si ribella, L'inseguimento, La fuga, Patch, il capo misterioso, Il dottor Rao.



