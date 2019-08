Giovinazzo (Bari9 - 20^ Rassegna Nazionale "Giovinazzo Teatro" 21/08/2019 Gruppo Teatro Moduloesse



E 20!!! Sono ormai 20 le edizioni della Rassegna Nazionale ”Giovinazzo Teatro”, nata nel "lontano" anno 2000.



Il Gruppo Teatro Moduloesse presenta ancora una volta una Rassegna con proposte teatrali fra le più interessanti, a livello regionale e nazionale, proseguendo in quella che è il fulcro della propria antica attività di promozione del Teatro, e nonostante le sempre presenti difficoltà economiche.

Sicuramente anche quest'anno non andranno deluse le aspettative di tutti quegli spettatori, ormai fidelizzati, che considerano questa Rassegna Teatrale un appuntamento irrinunciabile del proprio svago estivo e un evento particolarmente qualificante della programmazione dell’Estate Giovinazzese.



20a RASSEGNA NAZIONALE

“GIOVINAZZO TEATRO”

organizzata dal G.T. Moduloesse,

con il patrocinio di

Comune di Giovinazzo - Assessorato alla Cultura

e in collaborazione con il Comitato Regionale F.I.T.A. PUGLIA (Federazione Italiana Teatro Amatori)

Programma



24 agosto 2019 LA TERRA SMOSSA (Gravina)

Un tram chiamato desiderio

di Tennessee Williams

regia di Gianni Ricciardelli



25 agosto 2019 CALANDRA (Tuglie)

Il borghese gentiluomo

di Moliére

regia di Giuseppe Miggiano



31 agosto 2019 TORRE DEL DRAGO (Bitritto)

Dioniso contro Orfeo

scritto e diretto da Luigi Facchino



1 settembre 2019 I BUFFONI DEL DESTINO (Bari)

PsicoShakespeare

dramma comico in un atto di Fabiano Marti

regia di Fabiano Marti

scenografia di Donato Cici

aiuto regia e costumi di Monica De Giuseppe



7 settembre 2019 I SANI DA LEGARE (Tivoli - Roma)

Ma che bell'IKEA

di Gianni Clementi

regia di Gianni Uda



8 settembre 2019 L'OCCHIO DEL CICLONE THEATER (Bari)

Altalena - La stanza di Pinocchio

liberamente tratto da "Pinocchio" di Carlo Collodi

adattamento di Gianfranco Groccia e Giambattista De Luca

regia e scenografia di Gianfranco Groccia







GIARDINO “DOTT.SSA S. ANEMONE RESSA” DELLA SCUOLA S.GIOVANNI BOSCO

Corso Dante Alighieri – GIOVINAZZO



porta ore 20.30 – sipario ore 21.00

info: 334.263.1054