25 e 29 agosto - LE PERIFERIE RISUONANO DI MUSICA CON SOUNDIFF - Barletta 25/08/2019 LE PERIFERIE RISUONANO DI MUSICA CON SOUNDIFF

Al via la 6° edizione di ‘ Musica in Periferia’ con i concerti nella periferia di Barletta



La Rassegna “Musica in Periferia” organizzata da Soundiff – Diffrazioni Sonore, giunta alla 6° Edizione per il 2019, si propone di rigenerare le "periferie" urbane, i non luoghi, rendendoli presidi culturali, attraverso la diffusione e l’ascolto della musica. La periferia della città diviene il “palcoscenico” privilegiato per dar luogo ad una investigazione socio-interculturale e ad una serie di performance musicali interattive che confluiscono in “Musica in Periferia”. La programmazione artistica della Rassegna “Musica in Periferia” si caratterizza come percorso di esplorazione e valorizzazione dei luoghi, dei linguaggi musicali e dei nuovi artisti.



Palcoscenico di eccezione per “Musica in Periferia” 6° Edizione 2019, sarà il Parco di Villa Bonelli. La Rassegna si aprirà domenica 25 agosto, alle ore 18.30, presso Villa Bonelli con il concerto ‘ E’ tempo di Opera’, che vedrà di scena Soundiff feat. Quartetto Time2Quartet, composto da giovani e talentuosi musicisti under35, che hanno all’attivo numerosissimi concerti per i quali continuano a riscuotere ampio successo di pubblico e di critica: Michele Saracino e Antonio Palmiotti ai violini, Dario Cappiello alla viola e Gabriele Marzella al violoncello, riproporranno un repertorio interamente dedicato alle più celebri arie dell’opera lirica italiana e internazionale da La Sonnambula di Bellini alle Nozze di Figaro di Mozart, dal Va’ pensiero di Verdi a Schubert, il programma musicale non mancherà di affascinare il pubblico in un ascolto ricco e intenso di emozioni e suggestioni musicali.



A seguire, giovedì 29 agosto, sempre alle 18.30 presso Villa Bonelli, è la volta di Soundiff feat. Quartetto Quattro Quarti, con la partecipazione di talentuosi musicisti del territorio quali Michele Barile e Ester La Fortezza ai violini, Giuseppe Piccininni alla viola e Anila Roshi al violoncello, con un concerto dedicato alle belle e note colonne sonore del repertorio classico della musica da film da ’Romeo e Giulietta’ a ‘La vie en rose', da ‘Gabriel’s Oboe’ al celebre ‘ C’era una volta il West’ di Morricone.



Non mancheranno altri grandi classici della musica da film, che trasporteranno il pubblico in un’atmosfera rilassata e coinvolgente. Un repertorio vario, ricco, intenso ed emozionante che non mancherà di affascinare anche gli ascoltatori più esigenti. I concerti della Rassegna “Musica in Periferia” sono organizzati con il patrocinio e sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali nell’ambito del FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo), della Regione Puglia (RESONANCE) e del Comune di Barletta (Estate Barlettana).



L’orchestra giovanile Soundiff, unica orchestra under35 della Regione Puglia finanziata dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, tiene numerosissimi concerti sia in Puglia, nei più importanti teatri e luoghi di interesse storico – artistico dei comuni della provincia di Bari e della Bat quali Teatro Curci e Palazzo della Marra a Barletta, Auditorium Oasi di Betania a Terlizzi, che in regioni quali Campania, Calabria, Basilicata, Molise, Abruzzo, esibendosi presso importanti auditorium, teatri e luoghi di interesse storico artistico quali Palazzo Marchesale a Pomarico, in provincia di Matera, Il Teatro Auditorium dell’Università della Calabria a Rende (TAU) dove l’Orchestra Soundiff si è esibita a maggio 2018 davanti ad un pubblico di oltre 500 persone, riscuotendo un enorme successo di pubblico e di critica.



L’Orchestra ha collaborato e collabora sin dal suo esordio con importanti nomi del panorama artistico nazionale ed internazionale quali: Evgeny Starodubstev, Bartosz Sklodowsky, Anna Geniushene, Mai Koshio, Antonio Stornaiolo, Gaetano Di Bacco, Carlo Monopoli, Raffaella Montini, Giovanni Mazzone e direttori quali Salvatore Campanale e molti altri.



Per informazioni sui concerti è possibile contattare il numero 3247994620.