Altamura sorride per la finale pugliese di Miss Italia 21/08/2019 In passerella in un monastero le 26 ragazze più belle della regione





BARI, mer 21 AGO - Un monastero per le miss, con un galà a tutela del sorriso di Miss Italia. Domenica 25 agosto ad Altamura, in provincia di Bari, al Monastero del Soccorso va in scena la finalissima di Miss Puglia in occasione dell’80esima edizione del concorso di bellezza femminile più prestigioso e longevo d’Italia, che per la circostanza quest’anno celebrerà il momento clou il 6 settembre in prima serata su Rai 1.



Altamura non solo accoglierà le 26 ragazze più belle della regione, ma alle ore 19 ospiterà un importante seminario dal titolo “Il sorriso è bellezza, il sorriso è solidarietà”, moderato dal giornalista e scrittore Massimo Lucidi e dallo specialista in odontoiatria Francesco Morgese; i saluti saranno portati dal presidente del Consiglio della Regione Puglia Mario Loizzo, dal sindaco di Altamura Rosa Melodia, dai componente dell’Anvur Antonio Uricchio e del Cao-Ordine dei Medici di Bari Nunzio Cirulli, mentre gli interventi saranno a cura di Tino Gesualdo, Francesco Inchingolo, Piero Venezia, Piero Convertino, Rosanna Galantucci e Arcangelo Causo.



L’evento è organizzata dall’agenzia esclusivista di Miss Italia per la Puglia, Parole & Musica di Mimmo Rollo, da più di vent’anni al timone del concorso nella regione, in collaborazione con il Comune di Altamura e l’Andi Bari/Bat per celebrare e promuovere la bellezza del sorriso in una sinergia originale ed inedita, mai realizzata prima.



Alle ore 21 invece andrà in scena l’appuntamento con la bellezza presentato dal mattatore e speaker radiofonico Marco Rollo: sarà conferito il prestigioso titolo di Miss Puglia, che esattamente venti anni fa ha consentito a Manila Nazzaro di conquistare l’ambito titolo di Miss Italia. Nel corso della serata sarà assegnata anche la fascia di Miss Sport Puglia 2019.