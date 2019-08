Conversano - Terza giornata del festival Imaginaria fra proiezioni, laboratori, incontri 21/08/2019 IMAGINARIA

International Animated Film Festival

Festival internazionale del cinema d’animazione d’autore

CON L'ADESIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA - MEDAGLIA DI RAPPRESENTANZA

MARCHIO EUROPEO EFFE (Europe for Festival Festival For Europe) 2019/2020

17esima edizione | Conversano (BA), 19 - 24 agosto, 15 settembre 2019



Terza giornata del festival Imaginaria fra proiezioni, laboratori, incontri con l’autore e le prime premiazioni.





Nelle splendide location del centro storico di Conversano il festival Imaginaria continua la sua ricca kermesse anche questa sera con un programma variegato e adatto ad un pubblico di tutte le età.



Alle 21.00 nel Giardino dei Limoni (San Benedetto) e alle 21.30 Chiostro dei Paolotti (Seminario Vescovile) saranno proiettati per la categoria “Animated Short Film Int. Competition”: The Hunt di Mateusz Jarmulski (8’, Polonia, 2018), The blue of salt di Alice Bohl (10′, France, 2019), Reneepoptosis di Renee Zhan (9’55, USA, 2018), The Person in Crevice di Lu Tingting (3’49, Cina, 2018), The boy and the owl di Mário Gajo de Carvalho (12’18, Portogallo, 2018), Passage di Anja Sidler (7′, Switzerland, 2019), The Rain di Piotr Milczarek (5′, Polonia,| 2019), Le nozze di Pollicino di Beatrice Pucci (6’, Italia, 2018) per la categoria Animated Student Short Film: Grand Bassin di Héloïse Courtois, Chloé Plat, Victori Jalabert, Adèle Raigneau (06’37, Francia, 2018), Hors Piste di Léo Brunel, Loris Cavalier, Camille Jalabert, Oscar Malet (06’01, Francia, 2018), The taste of loneliness di Laura Passalacqua (01’57, Francia, 2018), Do not Touch! di Pavel Endrle (49″, Polona, 2018), Sweet Sweat by Jung Hyun Kim (6’13, Estonia, 2018). A seguire nel Giardino dei Limoni la presentazione dell’anteprima del film The Tower di Mats Grorud (80’, Norvegia/Francia/Svezia, 2018, VOSI).



Il film tratta la storia di Wardi una ragazzina di undici anni, molto curiosa e solare, che vive in un campo per rifugiati palestinesi in Libano. Suo nonno Sidi ha deciso di sacrificarsi per garantire un futuro a lei e a tutta la sua famiglia. Questo gesto di amore e coraggio porta Wardi a porsi molte domande sulla sua vita e sulla storia del suo popolo. Esiste una speranza per il futuro? Ci sarà mai la possibilità di vivere un'esistenza normale?

In sala il regista norvegese Mats Grorud al quel verrà consegnato un “premio speciale opera prima”.



Per la sezione Kids diversi laboratori e letture animate nel pomeriggio con Gabriella Carofiglio, il collettivo Animàni, L’ass. Semi di Carta e la libreria Ciurma di Taranto. Nel Chiostro di San Giuseppe la mostra/percorso di lettura “Anna dei Miracoli” di Ana Juan in collaborazione con Logos Edizioni.

Alle 21 nella Piazzetta Sturzo l’avvio del programma delle proiezioni con Competizione internazionale “Animated Short Film for Kids“: What ever happened to Darwin di Leonardo Altieri, Sara Crippa, Giulia Manna, Maria Nocerino (6’38, Italia, 2019), Mr Indifferent di Aryasb Feiz (2’46, Iran, 2018), Quirkistador di Laurent Witz (2′, Luxembourg, 2018), Sam’s Dream di Nolwenn Roberts (7’18, Francia, 2018), &Black&White di Darko Bakliza (1’30, Croazia, 2018), Where do babies come from? di Valerie Chang (2’04, Paesi Bassi, 2018)

Ian, a moving story di Abel Goldfarb (09′, Argentina, 2018), Space Yoghurt – The Moustache di Maria Avramova (2’, Bulgaria, 2018), Space Yoghurt – The Swimming Pool di Maria Avramova, (1’33, Bulgaria, 2018)



In chiusura l’omaggio al cinema di Hayao Miyazaki a 40 anni dalla celebre serie televisiva “Conan il Ragazzo del Futuro” con gli episodi: Il capitano si ribella, L'inseguimento, La fuga, Patch, il capo misterioso, Il dottor Rao. L'evasione, Un centro chiamato Core, High Harbor, Una giornata sull'isola, La regione selvaggia



Imaginaria Festival internazionale del cinema d’animazione d’autore è un’iniziativa ideata e organizzata dall’associazione Atalante ets, prodotta da Apulia Film Commission Apulia Cinefestival Network, cofinanziata dalla Regione Puglia (a valere su risorse dell’Unione Europea FSC Puglia 2014-2020 – Patto per la Puglia), con il sostegno del Mibact – Direzione Generale Cinema e del Comune di Conversano.