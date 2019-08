Torricella (Ta) - Max Racing a caccia del Racing Start. Al 2° FC Mare e Motori ritorna Nadia Ruggio 21/08/2019 MAX RACING A CACCIA DEL RACING START

La flotta Max Racing al 2° Formula Challenge “Mare e Motori” punta alla categoria. Ritorna in gara Nadia Ruggio, su Peugeot 207.

Lecce, 21 agosto 2019 – Si corre il prossimo week end, 24 e 25 agosto, sul miniautodromo Pista Fanelli di Torricella (TA), il 2° Formula Challenge “Mare e Motori”, appuntamento valido per il 2° Campionato Grande Salento - Trofeo DGR Group e per il 16° Campionato Interregionale Campania, Puglia e Basilicata.



Nel Gruppo Racing Start, la scuderia leccese Max Racing schiera quattro piloti con l’obiettivo di portare a casa un buon risultato e magari bissare il successo della prova di apertura, con il primo posto, e il decimo nella assoluta, ottenuto sul circuito jonico da Emanuele Martina su Peugeot 106 1.6, nel marzo scorso. Il 47enne driver di Casarano (LE), a bordo della stessa vettura, tenterà di ripetere la buona prestazione dell’esordio stagionale.



Puntano a mettersi in evidenza anche il 32enne leccese Paolo Boccadamo ed il 29enne casaranese Francesco Negro, entrambi correranno con una Saxo Vts 1600 1.6.



Reduce dalla bella vittoria di Gruppo RS al 52mo Rally del Salento, il 35enne leccese Angelo Leo proverà a fare brillare la Fiat 600 RS anche sul veloce e tecnico tracciato tarantino.



Infine, la gara di domenica registrerà il lieto ritorno in pista, dopo aver combattuto una brutta malattia, della 40enne di Surbo (LE) Nadia Ruggio, desiderosa di ben figurare e conquistare nuovamente il Trofeo femminile Grande Salento ottenuto nel 2018. Tesserata Max Racing, Nadia domenica correrà senza colori di scuderia, più agguerrita che mai, al debutto con una performante Peugeot 207 R1T.



Il programma della corsa inizierà sabato 24 agosto, con le verifiche tecnico/sportive, a partire dalle ore 14:30 fino alle 20:30. Domenica 25 agosto, alle ore 9:20 i piloti saranno convocati dal direttore di gara Carmine Capezzera, per il consueto briefing pre gara, al termine del quale scatterà il via delle qualifiche e delle manches, tre in tutto, con premiazione sul podio alle 17:00.