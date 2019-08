ciclismo - In arrivo a Francavilla Fontana una nuova edizione del Trofeo Madonna della Fontana 22/08/2019 Nuovo anno e nuovi preparativi per il Trofeo Madonna della Fontana con la stessa passione, lo stesso slancio e lo stesso entusiasmo che proiettano gli organizzatori del Team Fuorisoglia ad un ruolo di rilievo in pieno finale di stagione agonistica.

La manifestazione, in programma domenica 8 settembre a Francavilla Fontana, è nata per riportare in città una blasonata gara ciclistica che non si riusciva più ad organizzare. Il movimento ciclistico è stato sempre molto attivo e questo appuntamento in pochissimi anni è cresciuto di valore ed anche negli apprezzamenti dei tanti appassionati di ciclismo pedalato e non.

La corsa si disputa sul percorso mediofondo di 80 chilometri tra i territori comunali di Francavilla Fontana (partenza e arrivo in via Vitaliano Billotta), Ceglie Messapica, Crispiano e Grottaglie ed è valida come prova di Cicloamatour e di campionato regionale FCI Puglia master strada.



ISCRIZIONI E MODALITA’

Fino a mercoledì 3 settembre con preiscrizione online/fattore K della Federazione Ciclistica Italiana (Id Gara 147569) e pagamento a mezzo Postepay 20 euro per ogni corridore, comprensivo di frutta party. Da giovedì 4 settembre a sabato 7 settembre 2019 con preiscrizione online/fattore k e pagamento a mezzo Postepay 23 euro per ogni corridore, comprensivo di frutta party. Domenica 8 settembre previa preiscrizione online/fattore K 25 euro per ogni corridore da versarsi il giorno della manifestazione, comprensivo di frutta party. La quota di iscrizione dovrà esser versata solo per mezzo di Postepay presso gli Uffici Postali, tabaccherie SISALPAY, punti ricarica SISALPAY, con un'altra Postepay online, comunicandone al rivenditore il N.CARTA (4023600966713408) , CODICE FISCALE TITOLARE CARTA (Calò Giovanni CLAGNN75H19E205J), IMPORTO DA PAGARE inviando una mail a info@cicloamatour.it indicando come oggetto GARA FRANCAVILLA FONTANA………. (riportare nome e cognome atleta pagante) e allegando