Mandredonia (Foggia) - QUANDO L'ESTATE ARRIVA DAL MARE: DAL 24 AGOSTO AL 1° SETTEMBRE 22/08/2019 Arriva dal mare come la piacevole brezza rinfrescante della tipica controra estiva del Sud, quando tutti sono assopiti in cerca di ristoro dalla calura e tutto intorno sembra immobile, come se le lancette dell'orologio fossero ferme. "Manfredonia d'estate 2019" - il cartellone di appuntamenti (in programma dal 24 agosto al 1° settembre) voluto e realizzato da Gal DaunOfantino, Fondazione Re Manfredi e Bottega degli Apocrifi in collaborazione con Teatro Pubblico Pugliese ed il patrocinio del Comune di Manfredonia, Regione Puglia e Polo Museale della Puglia - arriva improvvisamente e porta una gradevole ventata di animazione del territorio con la bellezza di luoghi unici e magici che si prestano a palcoscenico di eventi sorprendenti.



"Manfredonia d’estate", infatti, è Musica, Incontri tematici, Artisti di strada, Chiese in musica, Serata di Gala, Teatro: un invito speciale a venire vivere il periodo più intenso dell’anno della città fondata da Re Manfredi.



“Come Teatro Pubblico Pugliese siamo felici di contribuire nell’offrire ai cittadini di Manfredonia momenti di spettacolo che vanno ad arricchire l'offerta culturale del centro sipontino - afferma il Presidente del Teatro Pubblico Pugliese, Giuseppe D'Urso -. Ciò è stato possibile attraverso una fruttuosa collaborazione con Gal DaunOfantino, Fondazione Re Manfredi, Bottega degli Apocrifi, Comune di Manfredonia, Regione Puglia e Polo Museale della Puglia di cui siamo particolarmente soddisfatti perché crediamo che le sinergie tra soggetti pubblici e privati possono portare poi a risultati importanti".



"Come si suol dire dulcis in fundo, ma le sorprese sono sempre quelle che colpiscono e ti restano nei ricordi più belli - dichiara Michele d'Errico, Presidente del Gal DaunOfantino -. La città sta attraversando un periodo delicato che, purtroppo, non le permette di esprimersi nel pieno delle sue potenzialità, soprattutto in riferimento ad un'adeguata e durevole offerta culturale. Come Gal abbiamo piacevolmente fatto confluire le nostre proposte in questo interessante cartellone di eventi che sarà un valore aggiunto nelle prossime settimane. Non posso che ringraziare il Teatro Pubblico Pugliese, la Fondazione Re Manfredi e Bottega degli Apocrifi per il prezioso contributo artistico e il Comune di Manfredonia, la Regione Puglia ed il Polo Museale della Puglia per la collaborazione alla buona riuscita di quest'esperienza che, auspico, possa essere la prima di un nuovo e lungo percorso insieme per consentire a Manfredonia di poter far fruire di possibilità socio-economiche commisurate alle sue enormi potenzialità".



"Manfredonia d'estate - aggiunge Stefania Marrone, drammaturga della Bottega degli Apocrifi - è la scommessa collettiva di una comunità che si incontra attraverso la pratica artistica e ne esce rigenerata".



Il cartellone di "Manfredonia d'Estate 2019" è piuttosto ricco e variegato, un caleidoscopio che mette in luce i talenti artistici e le vivaci energie locali e permette alla città di poter offrire un'importante occasione di valorizzazione ed offerta turistica con una proposta culturale di livello ed accattivante.



IL PROGRAMMA COMPLETO



MUSICA - CONCERTO ALL'ALBA (Sabato 24 agosto ore 06.00)

NUOVA PIAZZA "TERRAZZA SUL MARE"

"SONATA PER SHAKESPEARE" - M° Giuseppe Stoppiello (pianoforte), M° Fabio Trimigno (violino) - Compagnia Bottega degli Apocrifi



MUSICA - CONCERTO AL TRAMONTO (Domenica 25 agosto ore 19.30)

PASSEGGIATA PANORAMICA PORTO TURISTICO

"BALLABILE" - M° Giuseppe Pinto (tromba), M° Antonio Simone (pianoforte) - Homemade



INCONTRI - "DESTIONATION MARKETER - PUGLIA AWARDS 2019" (Lunedì 26 agosto ore 20)

NUOVA PIAZZA "TERRAZZA SUL MARE"

A seguire percorso enologico con le eccellenze del territorio



ARTISTI DI STRADA (Martedì 27 agosto ore 20.00)

CENTRO STORICO

"BUSKERS IN MANFREDONIA) - Ensamble musicali ed artisti della città



CHIESE IN MUSICA (Martedì 27 agosto ore 21.00)

CATTEDRALE, CHIESA SAN BENEDETTO E CHIESA SAN MATTEO

"ESSERI UMANI" - Ensamble musicali



SERATA DI GALA (Mercoledì 28 agosto ore 20.30)

PIAZZA FALCONE E BORSELLINO

"XXVII° PREMIO INTERNAZIONALE DI CULTURA RE MANFREDI"



TEATRO (Giovedì 29 agosto ore 21.30)

PARCO ARCHEOLOGICO DI SIPONTO - LE BASILICHE

"QUANDO L'AMORE E' TROPPO (Storie di Santi, Soldati e Pellegrini)

con Giuseppe Ciciriello, Fabio Trimigno (violino), Giovanni Salvemini (chitarra) -

Compagnia Bottega degli Apocrifi



MUSICA (Domenica 1° settembre ore 20.30)

PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII

"APPOCUNDRIA - Carluccio canta Pino"